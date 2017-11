Seit 60 Jahren gibt es „Theoter“

vergrößern 1 von 4 Foto: Stolzenberg (3) 1 von 4





Ein lustiger Sketch, von den Nachwuchsmimen Lena und Benny auf die Bühne gebracht, Grußworte vom Bürgermeister und anderen Ehrengästen, ein ausführlicher Rückblick auf die Vereinsgeschichte und dann als leckerer Höhepunkt der Jubiläumsfeier ein „Holsteiner Nostalgie-Büffet“ – all das hatte sich der Etzer Bund für seinen festlichen Geburtstags-Empfang im Bund-Haus vorgenommen. Da war es ein guter Vorsatz von Dieter Winzer, sich bei seiner Begrüßungsrede kurzfassen zu wollen.

So recht gelang das dem Vereinsvorsitzenden aber nicht. Vielleicht, weil er sich zu genau an den „Begrüßungs-Knigge“ hielt. Den musste er dem Publikum erstmal verklickern. Dann, nachdem er vorher schon fast jeden im Saal per Handschlag begrüßt hatte, zählte er sicherheitshalber alle Promis der Gemeinde noch einmal auf, den Bürgermeister und die Vertreter der politischen Parteien, die Abgesandten von Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr, den Pastor, den Schulleiter und die Vorsitzenden der Appener Vereine.

Gefeiert wurden die Freizeitmimen des Bundes, denn ihre Abteilung war 60 Jahre alt geworden. Hauptpersonen seien deshalb alle ehemaligen und aktiven Spieler der Theatergruppe, fuhr Winzer fort und fand sogleich viele lobende Worte für sie. Auf Hochdeutsch, denn das Plattdeutsche geht ihm noch nicht recht über die Zunge. Das habe auch was Gutes, fand Winzer, denn: „Ich trage dazu bei, dass der Etzer Bund inzwischen zweisprachig ist“. Damit hatte der Vereinschef die Lacher auf seiner Seite, verabschiedete sich vom Rednerpult und überließ das Plattdeutsche seiner Vorstandskollegin Brigitte Belger.

Die Schatzmeisterin des Vereins nahm sich die Geschichte des Etzer Theaterspiels vor und erwies sich auch beim Umgang mit Jahreszahlen als gründlich und genau. Angefangen hat es mit einem ungewöhnlichen Fundstück im Gasthaus „Heidekrug“, wo gerade ein Dorffest vorbereitet wurde, berichtete sie. Dort fand sich nämlich ein altes Rollenbuch. „Wenn de Hohn kreiht“, hieß das Stück. 16 junge Etzer waren davon begeistert und beschlossen spontan, den Schwank auf die Bühne zu bringen. „Das Dorffest stand unmittelbar bevor“, erzählte Belger. Da gab es kaum Zeit, um Texte zu lernen oder gar zum Proben. Stattdessen wurde einfach improvisiert. 200 Zuschauer klatschten begeistert. Von da an hatte der Etzer Bund eine Theaterabteilung.

Bis zur eigenen Bühne war aber noch ein langer Weg. Gespielt wurde mal im Heidekrug, mal in der Appener Gastwirtschaft Pein, einmal auch vor 700 Zuschauern in der Turnhalle sowie hin und wieder in Nachbarorten, Pinneberg-Waldenau zum Beispiel. Es gab auch Zeiten, wo sich gar keine Bühne fand. Dann improvisierten die Etzer und bauten sich eine auf einem Lkw-Anhänger auf. Es habe viel Begeisterung dazugehört, um immer alle Arbeiten zu wuppen, hob Belcher hervor. Bühnenteile mussten transportiert und auf- und abgebaut werden. Und Kopierer für die Texte gab es noch nicht. Alle Mitspieler mussten ihre Rollen abschreiben.

„Heute ist es beschaulicher geworden“, schloss Belcher ihren Blick in die Vergangenheit. Seit 1988 hat der Bund sein eigenes, vollkommen in Selbsthilfe eingerichtetes Theater. Dort geht heute um 20 Uhr und morgen um 17 Uhr das Jubiläumsstück über die Bühne: „De Neurosen Kavalier“.