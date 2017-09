Seit 50 Jahren Endstation

vergrößern 1 von 3 Foto: Günther Menck. Sammlung: Christian Malchin. 1 von 3

von René Erdbrügger

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die Idee der S-Bahn-Weiterführung von Hamburg nach Pinneberg reicht bis weit in die Fünfziger Jahre zurück. Schon in der Festausgabe des Pinneberger Tageblattes zum 75jährigen Stadtjubiläum im Juni 1950 wurde dem Wunsch nach einer elektrischen Schnellbahnverbindung Ausdruck verliehen. Heute fährt die S-Bahn seit 50 Jahren nach Pinneberg.

1959 erfolgte der erste Spatenstich für den S-Bahn-Bau. Die Bundesbahn hoffte, die Strecke bis 1963 fertig gestellt zu haben. Bei Einweihung des ersten Abschnitts von Holstenstraße bis nach Langenfelde im Frühjahr 1962 wurde dann 1965 als Endtermin genannt. Die Gründe für die Verzögerungen im S-Bahn-Bau waren zum einen finanzieller Art, lagen zum anderen aber auch an immer wieder auftretenden Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt Pinneberg und der Bundesbahn. So gelang es dem Magistrat, begleitet von wütenden Protesten der Bürger, die Pläne der Bahn, am Fahlt Abstellgleise für S-Bahn-Züge zu schaffen, zu vereiteln.

Das Naherholungsgebiet für die Bürger unserer Stadt konnte somit erhalten bleiben. Weitere umfangreiche Veränderungen im Bereich des Bahnhofes mussten stattfinden, bevor der erste S-Bahn- Zug in Pinneberg einlaufen konnte. Man verbreiterte den Bahndamm für das S-Bahngleis um bis zu acht Meter, der Quellentaltunnel wurde um das gleiche Maß verlängert. Gegenüber dem Haupteingang der ILO-Werke entstand eine kleine Fahrkartenausgabe. Von dort aus waren die Bahnsteige durch einen Tunnel unter den Gütergleisen zu erreichen. Der südliche Teil des langgestreckten eingeschossigen Bahnhofsanbaus (Sitz der Bahnmeisterei) wurde für die Anlage eines Querbahnsteiges geopfert.

Das alte Stellwerk Pinneberg–Süd neben der Mühlenaubrücke, bereits seit 1880 in Betrieb, musste ebenfalls weichen, weil es in der Linienführung des S-Bahngleises liegen würde. Den Ersatzbau errichtete die DB auf der anderen Seite des Bahnkörpers. Die weiteren Planungen sahen vor, die drei schienengleichen Bahnübergänge Thesdorfer Straße, Rellinger Straße und Halstenbeker Straße zu beseitigen. Zuvor musste aber in Thesdorf eine Straßenbrücke gebaut werden, die Eröffnung der Brücke erfolgte am 21. Dezember 1966.

Und so rechnete die Bahn im Mai 1965 damit, die Strecke hatte Elbgaustraße erreicht und der Bau der Gleise zwischen Thesdorf und Pinneberg gerade erst begonnen, dass die Fertigstellung der Strecke noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen würde.

Am 23. September 1967, fast auf den Tag genau 123 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie von Altona nach Kiel, war es dann soweit: Pünktlich um 11.17 Uhr lief der erste S-Bahnzug in den Bahnhof ein. Pinneberg war die erste Kreisstadt des Hamburger Nachbarlandes, welche durch die elektrische S-Bahn mit der Hansestadt direkte Verbindung hatte. Zeitgleich erweiterte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sein Tarifgebiet bis Elmshorn. Man musste zwar in Pinneberg von der elektrischen in die Lokomotivbespannte S-Bahn umsteigen, konnte aber mit nur einer Fahrkarte von Hamburg bis Elmshorn fahren.

In den 1970er Jahren nahmen die Pläne eines zweigleisigen Ausbaus der S-Bahn bis Pinneberg sowie einer Verlängerung der Strecke bis Elmshorn immer mehr Gestalt an. Zwar konnte zum Ende des Jahrzehnts das zweite Gleis gelegt werden, aber die Aussichten auf eine Weiterführung bis in die Nachbarstadt schwanden fast gänzlich. Die Ursache war zum einen in der Finanzknappheit des Schleswig-Holsteinischen Landeshaushalts zu finden. Zum anderen ergaben Untersuchungen des HVV, dass eine solche Verlängerung zu teuer wäre und in keinem Verhältnis zum Fahrgastbedarf stünde.

Mit dem Beginn des Winterfahrplans 1982 rollte der S-Bahnverkehr zwischen der Kreisstadt und Hamburg auf zwei Gleisen. Am 27. September, 15 Jahre, nachdem der erste elektrische S-Bahn-Zug nach Pinneberg fuhr, wurde die neue zweigleisige Strecke zwischen Pinneberg und Eidelstedt eingeweiht. In vierjähriger Bauzeit verschlang das Projekt 60 Millionen Mark.

Bereits seit Beginn der Planung für das zweite S-Bahngleis wurde über den Abriss des alten Bahnhofsgebäudes diskutiert. Verschiedene Gutachten der Studiengesellschaft Nahverkehr und des HVV brachten kein eindeutiges Ergebnis für oder gegen die Weiterführung einer zweigleisigen S-Bahnstrecke nach Elmshorn. Diesem Umstand und der allgemeinen Finanzmisere hat der Pinneberger Bahnhof seine Erhaltung bisher zu verdanken. So konnte eines der ältesten, im klassizistischen Stil erbauten Bahnhofsbauwerke in Deutschland vor der Spitzhacke bewahrt werden.

Heute stehen zumindest das Hauptgebäude und der Wasserturm unter Denkmalschutz und sind im Rahmen des derzeit laufenden Umbaus und der Modernisierung des Bahnhofsareals ein Hauptbestandteil des Gesamt-Ensembles.