Seife aus der Whiskyflasche

Johannes-Brahms-Schule nimmt am Junior-Wirtschaftsprojekt teil / Spender werden heute auf Rellinger Weihnachtsmarkt angeboten

von René Erdbrügger

08. Dezember 2018, 16:39 Uhr

Bottility, so heißt das Unternehmen der Schüler der 11. Klasse der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg. Dieser Name leitet sich von den englischen Begriffen für Flasche (Bottle) und Nützlichkeit (Utility) ab. Sie vermarkten Seifenspender – aus recycelten Glasflaschen. Nicht nur so zum Spaß haben Gymnasiasten ihr Produkt entwickelt: Die 21 Schüler des Medienprofils mit dem Hauptfach Wirtschaft und Politik nehmen an dem Junior-Programm teil – ein Angebot des „Instituts der deutschen Wirtschaft Köln“. Das Projekt soll das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge fördern und die Teilnehmer dazu motivieren, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Beispielsweise für eine saubere Welt. „Den meisten Jugendlichen ist die Umwelt sehr wichtig. Daher auch die Idee des Recyclings“, erläutert Schüler Leonhard Grevesmühl, der als Marketingleiter von Bottility fungiert.

Die Idee ist pfiffig, die Umsetzung sogar einfach: Die Glasflaschen bekommen einen neuen Kopf in Form eines Spenders, werden mit Seife befüllt und dann mit dem Markenemblem des Schülerunternehmens versehen. Fertig ist das Produkt

Während der Gründungsphase bekamen sie Hilfe von einem Lehrer. „Das ist wichtig, um die rechtlichen Hintergründe der jeweiligen Idee zu prüfen. Nachdem alles geregelt war, konnten wir mit der Produktion beginnen“, erläutert Grevesmühl.

Auch ein Startkapital sei ihnen zur Verfügung gestellt worden. „Das waren 90 Anteilsscheine für jeweils zehn Euro“, so Grevesmühl. Finanziell unterstützt werden die Schüler außerdem von der Halstenbeker Bäckerei Schlüter. Das Schülerunternehmen müsse schließlich Löhne an die Mitarbeiter und Steuern zahlen. „Alles ist sehr realitätsnah“, sagt Grevesmühl.

Das Projekt ist für ein Jahr angelegt: Heute sind die Schüler mit einem Stand auf dem Rellinger Weihnachtsmarkt, um ihre Seifenspender zu verkaufen. „Mit dem dort eingenommenen Geld wollen wir die Firma ausbauen und das Marketing verbessern“, berichtet der Marketingleiter. Denn als nächsten Schritt planen die Schüler einen Online-Shop. „Außerdem wollen wir Flyer und Plakate drucken lassen.“ Des Weiteren sollen von den Einnahmen T-Shirts für ihre Präsentation des Unternehmens im nächsten Jahr auf Landesebene gekauft werden. Dann müssen sie die Jury aus Wirtschafts- und Bildungsexperten überzeugen. In den Kategorien Geschäftsidee, Geschäftsbericht, Bühnenpräsentation, Interview und Messestand gilt es zu punkten. Ausgezeichnet wird die Schülerfirma mit dem stimmigsten Gesamtkonzept. Der Sieger nimmt am Bundeswettbewerb in Berlin teil.