Kreis Pinneberg in Kürze : Sehr selten: Rinder-Drillinge zur Welt gekommen +++ Keine Testpflicht für Übungsleiter +++ 2G-Regelung in Hamburg

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 25. August wichtig ist.

Kreis Pinneberg Am Montag (23. August) ist die Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein in Kraft getreten. Auch die Sportvereine müssen sich auf Änderungen einstellen – für Trainer und Übungsleiter hat sich die Situation am Dienstagnachmittag (24. August) jedoch noch einmal geändert. Das Innenministerium des Landes Schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.