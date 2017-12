von René Erdbrügger

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:36 Uhr

„Die Parkstadt Eggerstedt – ein Segen für Pinnebergs Haushalt“. Das sagt Gerhard Thomssen (Foto, SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Ratsherr. Er spricht jetzt von einer Erfolgsgeschichte, an der die Pinneberger Sozialdemokraten einen großen Anteil hätten. In der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung am Dienstag, 12. Dezember, steht das Ergebnis der Abrechnung der Grundstücksgeschäfte auf dem ehemaligen Kasernengelände auf der Tagesordnung. Beginn im Rathaus ist um 18.30 Uhr.

Schon jetzt, so Thomssen, habe die Stadt einen Überschuss von 5,7 Millionen Euro verbuchen können. Zähle man die Veräußerung zweier Flächen am Eggerstedter Weg dazu, würden es am Ende sogar mehr als zehn Millionen werden.

Für die SPD-Fraktion im Rathaus sei seinerzeit schnell klar gewesen, dass die Fläche für die weitere Entwicklung der Stadt enorme Chancen bot. Und man habe auch die konzeptionellen Eckpunkte für die künftige Nutzung geliefert: Dazu gehöre unter anderem moderate Wohnbebauung und die Ansiedlung von Bildungseinrichtungen sowie innovatives Gewerbe.

Die Entwicklung war kein Selbstgänger: Zuvor gab es heftige Diskussionen über die Verwendung der Fläche. So sei ein Rahmenplan, der auf der Fläche bis zu 600 Wohneinheiten vorsah, 2009 kurz vor Realisierung von der CDU, den Grünen & Unabhängigen und den Bürgernahen wieder gekippt worden. Gleichzeitig wurde ein Mitglied der CDU-Fraktion nicht müde, mit immer neuen EXCEL-Tabellen den Beweis führen zu wollen, die Entwicklung der Kaserne würde für die Stadt geradewegs ins finanzielle Desaster führen, so Thomssen. Die SPD-Fraktion habe sich davon nicht beirren lassen und weiter mit guten Argumenten und vor allem mit seriösen Wirtschaftlichkeitsberechnungen für ihr Konzept zur Entwicklung des Kasernengeländes geworben. Nach einem Sinneswandel in der CDU, so Thomssen, habe die Ratsversammlung im Januar 2013 beschlossen, das Kasernenareal von der heutigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Preis von etwa fünfeinhalb Millionen Euro zu erwerben.

Etwa sieben Hektar des Geländes wurden an die LEG weiterverkauft, die zudem die gesamte innere Erschließung zu finanzieren hat. Heute gehören zur „Parkstadt Eggerstedt“ etwa 70 Einzelhäuser, 13 Doppelhäuser, barrierefreie Mehrfamilienhäuser und Stadtvillen.

Parallel zur Neuerschließung hat die Stadt die im Bebauungsplan festgesetzten Grundstücke für Gewerbe verkauft. „Die von den Sozialdemokraten immer wieder forcierte Ansiedlung von innovativem Gewerbe gelang auch in dem ehemaligen Kasernengelände“, sagt Thomssen.

Die Gewerbeflächen – insgesamt knapp acht Hektar – konnten inzwischen bis auf wenige Restflächen erfolgreich vermarktet werden; durchweg zukunftsträchtige Unternehmen fanden dort einen neuen Standort und werden der Stadt künftig gute Gewerbesteuereinnahmen bescheren.

Für Thomssen sei die vom Hamburger Kinder- und Jugendhilfeträger Wabe realisierte „Internationale School Campus“ (ISC) ein Highlight. Der Bildungsträger hat in der Nachbarschaft zur ISC bereits eine Kindertagesstätte errichtet und hält laut Thomssen an den Plänen fest, den pädagogischen Bereich zu erweitern. Geplant sind dort außerdem eine Akademie für Erwachsenenbildung, der Ausbau einer Internatsschule und eine Sporthalle. Im daran angrenzenden „gewerblichen Bereich“ entstehen unter Federführung der Premero Immoblilien GmbH ein Welcome Office, ein Boarding House, in dem Absolventen der Wabe-Akademie untergebracht werden sollen. Zudem plant der Investor Premero ein Luxushotel mit Kongresszentrum und angrenzendem Schwimmbad und Wellness-Einrichtungen.

Das Schwimmbad soll auch öffentlich genutzt werden. Gespräche dazu laufen. Sein Fazit: „Wenn man dann noch bedenkt, dass künftige Gewerbesteuereinnahmen ein weiterer Beitrag zur Gesundung der Pinneberger Finanzen sind, dann wird daraus eine richtig runde Sache.“