Küstenwache im Einsatz : Segelschiff gerät vor Helgoland in Seenot

von dpa

09. Oktober 2018, 08:11 Uhr

Helgoland | Ein Segelschiff ist in der Nacht zum Dienstag rund einen Kilometer vor Helgoland in Seenot geraten. Bei dem Schiff sei plötzlich der Antrieb ausgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Kapitän konnte noch selbst einen Notruf absetzen.

Ein Rettungsschiff der Küstenwache schleppte das Boot anschließend in einen Hafen. Die Besatzung blieb unverletzt.

