Kreis Pinneberg in Kürze : Seehund sorgt in Elmshorn für Furore +++ Tankstellen-Räuber gefasst? +++ Meierei Barmstedt schweigt zu Vorwürfen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 16. Dezember wichtig ist.

Elmshorn Erst in der Krückau, dann im Hafenbecken und jetzt in dem See im Steindammpark: Keine Frage, Elmshorn hat eine neue Attraktion. Robbi, den niedlichen Seehund. Ende November war das Tier zum ersten Mal in Elmshorn aufgetaucht und wurde von Hans Barzel, Vorsitzender des Segler-Vereins Elmshorn, im Hafenbecken entdeckt. Seitdem taucht Robbi immer...

