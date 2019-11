Polizei sucht nach Zeugen : Sechs Einbrüche im Kreis Pinneberg

Die Taten hatten sich in Uetersen, Rellingen, Pinneberg und Halstenbek ereignet.

von Christian Uthoff

04. November 2019, 12:10 Uhr

Kreis Pinneberg | Nach mehreren Einbrüchen im Kreis Pinneberg ist die Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen. Die Taten hatten sich laut Polizeisprecher Claus Volkenandt in Uetersen, Rellingen, Pinneberg und Halstenbek ereignet. Die Täter waren zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November in Wohnungen sowie Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser eingestiegen.

Einbrüche in Uetersen und Rellingen

In Uetersen drangen die Täter im Birkenstieg gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten dieses und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Der Besitzer eines Hauses in den Dreieichen bemerkte zudem am 3. November einen Einbruch in sein Haus. Auch dort hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht.

In Rellingen waren zwei Wohnungen im Hochparterre von Mehrfamilienhäusern das Ziel unbekannter Täter. Im Krupunderring versuchten sie, vom Balkon aus ein Fenster sowie die Balkontür zu öffnen, konnten jedoch nicht in die Wohnung gelangen. In der Adlerstraße hebelten die Täter die Balkontür gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen. Die Täter konnten die Wohnung mit ihrer Beute unerkannt verlassen.

Weitere Taten in Pinneberg und Halstenbek

In Pinneberg verschafften sich unbekannte Täter am 2. November gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Hühnengrab. Einen weiteren Einbruch verzeichnete die Polizei am selben Tag im Neuen Weg in Halstenbek. Die Täter hebelten laut Volkenandt in beiden Fällen die Terrassentüren auf und verließen die Häuser anschließend unerkannt. Die Tatzeiträume können für Pinneberg auf eine Zeit zwischen 18.30 und 20.45 Uhr und Halstenbek auf eine Zeit von 13.30 bis 20 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

