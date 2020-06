Schwimmen unter Corona-Regeln

Die Pinneberger Bäder wollen am Dienstag,16. Juni, wieder öffnen / Höchsten 24 Personen dürfen ins Wasser

von René Erdbrügger

12. Juni 2020, 10:48 Uhr

Pinneberg | Gute Nachrichten: Die Pinneberger Bäder stehen kurz vor der Wiedereröffnung ihrer Außenanlage nach der Corona-Zwangspause. Zwar hat das Gesundheitsamt Proben entnommen, aber: „Sobald diese mit einem guten Ergebnis zurückkommmen, werden wir sofort aufmachen. Wir peilen den 16. Juni als Eröffnungsdatum an“, erläutert Björn Pätzel, Leiter der Pinneberger Bäder. Als die Freibäder in vielen anderen Bundesländern wieder aufgemacht haben, habe er schon damit gerechnet, dass die Landesverordnung für Schleswig-Holstein bald folgen wird. „Wir haben die Situation in den anderen Bundesländern beobachtet und im Voraus die notwendigen Schritte zur Wiedereröffnung eingeleitet“, sagt Pätzel.

Das ausgearbeitete Hygienekonzept wird für die Besucher des Schwimmbads in Pinneberg einige Veränderungen mit sich bringen. „Wir werden Eintrittskarten von nun an nur noch online verkaufen. Vor Ort wird es keinen Kartenverkauf geben, um Schlangenbildung am Eingang zu verhindern. Den Eingangsbereich werden die Schwimmgäste nur zum Scannen der Karten betreten. Ansonsten ist die Halle komplett gesperrt“, so die Leitung. Es sei geplant, den Kartenverkauf im Servicecenter in der Dingstätte ebenfalls zu ermöglichen, sagt Marek Wilken von der Vertriebssteuerung der Stadtwerke Pinneberg. „Wir bieten Onlinebezahlung auf unserer Internetseite per Sofortüberweisung, Kartenzahlung und Lastschrift an“, erklärt Pätzel.

Aber wie sieht der Besuch im Schwimmbad denn jetzt genau aus? „Es wird 90-minütige Timeslots geben, in denen die Gäste schwimmen können“, erläutert Pätzel. „Desinfiziert werden alle Bereiche, mit denen die Besucher in Berührung kommen – in 30-minütigen Reinigungsphasen. In dieser Zeit müssen alle Gäste das Schwimmbad verlassen“, sagt Pätzel. Wilken fügt an: „Trotz der besonderen Bedingungen sind wir weiterhin bei der gleichen Kostendeckung wie vor der Corona-Pause.“

Aber wie viele Personen dürfen denn nun zusammen schwimmen? „Höchstens 24 Personen gleichzeitig werden auf das Gelände gelassen. Der Deutsche Schwimm-Verband hat eine Empfehlung herausgegeben, dass Schwimmer im Wasser drei Meter Abstand jederzeit einhalten müssen. Daran werden wir uns halten. Das Becken wird mit Leinen in vier Bahnen aufgeteilt. Es darf nur in eine Richtung geschwommen werden. Das soll den Schwimmern bei der Orientierung helfen, die Sicherheitsabstände einzuhalten“, macht Pätzel klar.

Das komplette Hallenbad ist jedoch gesperrt. Umziehen geht jetzt draußen. „Ich lasse einen Sichtschutzpavillon, in dem sich die Badegäste umziehen können, anliefern. Vielleicht kommt auch noch ein zweiter hinzu“, erläutert Pätzel.

Mit der Duschsituation hingegen sehe es weiterhin kritisch aus. „Hier werden die Besucher sich wohl auf ein kurzes Abwaschen des Chlors beschränken müssen. Im Außenbereich haben wir nur eine Dusche mit ausschließlich kaltem Wasser“, so Pätzel.

Positiv gestimmt hätten Pätzel aber die Berichte seiner Kollegen:„Es scheint, als würden sich alle Besucher der Bäder an die Regeln halten.“ Dies habe den Ausschlag gegeben, wieder zu öffnen. In der Zwangspause für die Pinneberger Bäder sei man aber nicht untätig gewesen, betont Pätzel: „Wir haben alle Bauarbeiten die für den Herbst geplant waren, soweit es möglich war, vorgezogen. Die restlichen Arbeiten werden ins neue Jahr verschoben.“ Fest steht: Die Herbstpause wird 2020 ausfallen – so der Plan. „Damit möchten wir auch den Vereinen die Möglichkeit geben, endlich wieder durchgehend zu trainieren.“



>www.baeder-pinneberg.de