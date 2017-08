Schwerverletzter nach Explosion

vergrößern 1 von 6 1 von 6









Erst gab es laut Mitarbeiter einen lauten Knall. Dann folgten mehrere kleinere. Gestern, 11.08 Uhr, explodierte in der Vorführhalle der Rellinger Firma Hofmann, weltweit agierender Anbieter für Straßenmarkierungsmaschinen und Markiertechnik in der Industriestraße 22, ein Kocher mit Thermalöl sowie eine Propangasflasche. Ein Schweißer konnte sich schwer verletzt aus der Halle retten. Mit Brandverletzungen am Kopf und Rücken sowie einer Rauchgasvergiftung wurde der 1985 geborene Mitarbeiter vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik nach Hamburg-Boberg geflogen.

Den Einsatzkräften – mehr als 90 Feuerwehrmänner aus Rellingen, Egenbüttel und Halstenbek – unter Leitung von Rellingens Ortswehrführer Kai-Uwe Otto bot sich ein Schreckensszenario. Durch die Wucht der Explosion wurde ein riesiges Loch in die Hallendecke gerissen. Für die Feuerwehr Glück im Unglück: So konnte der Druck aus der Halle entweichen, noch weit verheerendere Schäden blieben aus.

Nur unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte die Halle, das sogenannte Technologie-Center von Hofmann, betreten, um mit Schaum die Brandherde zu ersticken. Wegen akuter Einsturzgefahr des Daches kam Halstenbeks Drehleiter zum Einsatz. Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnten so mögliche Brandnester ausgemacht werden. 28 Einsatzkräfte aus der Nachbargemeinde unter Leitung von Wehrführer Andreas Roman, davon acht Atemschutzträger sowie etwa 250 Kilogramm Pulver zur Brandbekämpfung, standen bereit. Laut Kreisfeuerwehrsprecher Björn Swennosen wurden auch vorsorglich der Abc-Dienst und die Feuerwehr-Bereitschaft alarmiert.

Der Sachschaden dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Seniorchef Frank Hofmann konnte noch am Tatort keine genaue Prognose abgeben. Nur soviel: Die bereits verkaufte Markiermaschine im Wert von 150 000 Euro ist zerstört, weitere Kocher und Geräte wurden schwer beschädigt. Aber das Wichtigste für ihn sei eine rasche Genesung seines Mitarbeiters.

Auch Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) erschien am Einsatzort und ließ sich von Rellingens Vize-Polizeirevierleiter Matthias Lüdke über den Sachstand informieren. Die Kripo Pinneberg übernahm die Ermittlungen.

