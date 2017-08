Eine Reha für Körper und Seele : Schwerkranke Kinder aus der Ukraine besuchen Appen

vergrößern 1 von 2 Foto: Janina Schmidt 1 von 2

Appen | Ein Bus fährt vor auf dem Almthof in Appen: Heraus springen 21 Kinder. Ganz normale, vergnügte Kinder zwischen sechs und 15 Jahren. Das Leid, das sie in den vergangenen Monaten oder gar Jahren durchmachen mussten, merkt man ihnen heute nicht mehr an. Bei den Jungs und Mädchen handelt es sich um ukrainische Kinder, die eine Krebstherapie hinter sich haben. Aktuell befinden sie sich auf einer vierwöchigen Reha in Neumünster. Nach Appen wurden sie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Appen eingeladen.

Dieser Besuch hat bereits Tradition: Seit elf Jahren besteht nun schon die Kooperation zwischen dem DRK Appen, der Präsidentin des Vereins Teestube David Eberhardine Seelig“, der den ukrainischen Kindern den vierwöchigen Reha-Aufenthalt in Deutschland ermöglicht und dem Almthof. „Uns allen macht es großen Spaß, die Kinder strahlen eine große Dankbarkeit aus. Die sind anders zu Wege als unsere hier“, erläutert Walter Lorenzen, stellvertretender Bürgermeister Appens und im Vorstand des DRK. „Sie freuen sich über Kleinigkeiten“, fügt Waltraud Hörmann, Vorsitzende des DRK, hinzu.

Die Teestube David unterstützt die Kinderhilfe seit der Katastrophe bei Tschernobyl 1989. Seelig, inzwischen 77 Jahre alt, reist jährlich in die Ukraine und kooperiert mit einem dortigen Verein. „Das langfristige Ziel ist, dass meine Arbeit irgendwann in der Ukraine vor Ort übernommen wird“, berichtet sie. Sie sucht Kinder für das Programm aus: „Sie müssen mindestens vier Monate, höchstens zwei Jahre aus dem Krankenhaus entlassen worden sein“, erläutert sie die Auswahlkriterien. „Und es sind alles Kinder aus finanzschwachen Familien, die teils ihr Hab und Gut verkauft haben, um die Therapien zu bezahlen. Eine Reha ist dort nicht möglich, auch kein Urlaub“, sagt sie. „Aber der Krebs trifft Arme und Reiche gleichermaßen, der macht vor keiner Türe halt.“

Bei ihrer Arbeit findet Seelig viel Unterstützung, so auch von Familie Pein vom Almthof. „Eigentlich wollten wir die Kinder einladen und den Besuch bezahlen“, berichtet Hörmann. „Aber als Maren Pein, Haukes Mutter damals noch, von dem Zweck hörte, lehnte sie die Bezahlung ab.“ Bis heute backt sie für die Kinder extra Waffeln und Kuchen, die sich mit deren Medikation und gesundheitlichen Schwierigkeiten vertragen.

Auf dem Tagesprogramm stand erst ein Willkommensschmaus mit Waffeln. Anschließend gab es eine Fahrt durch die Felder mit dem Trecker. Danach durften sich die Kinder frei entfalten. Sie streicheln Kälber und Kaninchen, tobten unbeschwert über die Strohballen im Kuhstall. Beliebteste Attraktion war die Tarzan-Schlinge, mit der man sich von Ballen zu Ballen schwingen kann. Busfahrer Matthias Stoeck, der schon zum vierten Mal dabei ist, stand zur Sicherheit unten und fing auf, wer sich nicht halten konnte. Die Kinder lachten ausgelassen, halfen sich gegenseitig auf die Ballen und mit dem Fuß in die Schlinge. Von Trübsal und Schwermut keine Spur. Im Gengenteil: Man hatte den Eindruck, als wüssten diese Kinder sich gegenseitig und das Leben besonders intensiv zu schätzen.

Auf dem Almthof erschien auch „Appen musiziert“-Macher Rolf Heidenberger, der den Kontakt zwischen dem DRK und Seelig einst herstellte. „Letzte Woche erst haben wir von Appen musiziert 5000 Euro an die Teestube David gespendet“, berichtet er . Eine offizielle Spendenübergabe gab es nicht. „Ach, das machen wir ganz problemlos“, sagt Heidenberger. Im nächsten Jahr werden wieder Kinder den Almthof besuchen.

von Janina Schmidt

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr