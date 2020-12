Zeugen gesucht : Schwerer Raub in Pinneberg

Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und forderte drei Teenager auf, ihre Handys und Bargeld abzugeben.

Avatar_shz von Sophie Laura Martin

11. Dezember 2020, 18:53 Uhr

Pinneberg | Schwerer Raub in Pinneberg: Am Freitag (4. Dezember) wurden in der Straße „Im Rosenfeld“ in Pinneberg um 21.50 Uhr zwei 17-jährige Jungen und ein 16-jahre altes Mädchen Opfer eines bewaffneten Überfalls. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Die drei Jugendlichen waren zu Fuß unterwegs, als ein Mann von hinten an seine Opfer herantrat. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und forderte die drei Teenager auf, ihre Handys und Bargeld abzugeben. Seine Beute beläuft sich auf insgesamt drei Smartphones sowie eine geringe Menge Bargeld. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung der Straße „Lange Twiete“.

Mutmaßlicher Täter etwa 1,85 Meter groß

Die Opfer beschrieben den Täter als männlich. Er ist zirka 1,85 Meter groß, hat einen dunklen Teint und Dreadlocks. Er ist zwischen 19 und 25 Jahren alt. Während seiner Tat war er mit einer grauen Kapuzenjacke mit abgesteppten Nähten bekleidet. Im Gesicht trug er darüber hinaus einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur flüchtigen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon (04101) 2020 zu melden.