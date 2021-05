Kreis Pinneberg in Kürze : Schweine-Laster landet im Graben +++ Weitere Lockerungen im Kreis Pinneberg +++ Ärger über Test-Pflicht für Hundeschulen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 20. Mai wichtig ist.

Brande-Hörnerkirchen Unfall mit Folgen im Kreis Pinneberg: Ein mit Fleisch beladener 40-Tonner ist am Mittwochvormittag (19. Mai) in Brande-Hörnerkirchen verunglückt. Die Landesstraße in der Region Barmstedt musste aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden. Laut Polizeiangaben hatte sich das Unglück gegen 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.