Schwedische Fenster aus Tornesch

von Bernd Amsberg

erstellt am 14.Nov.2017 | 13:20 Uhr

Gut 1000 Kilometer liegen zwischen Tornesch und Södertälje. Nicht nur deshalb hat die schwedische 71 000-Einwohner-Stadt eigentlich so gar nichts mit der kleinen Stadt im Kreis Pinneberg zu tun. Eigentlich. Denn in Tornesch hat der Künstler Jörgen Habedank sein Atelier. Und der ist verantwortlich, dass die kleine Kirche der Gemeinde der Chaldäer nun ein Gemeindehaus bekommt, das mit wunderschönen Glasfenstern geschmückt wird. Und diese Fenster hat Habedank entworfen.

Es handelt sich dabei um die größten aus einem Stück gefertigten Fenster, die je in ein Haus in Schweden eingebaut wurden. Die Scheiben sind je vier mal 1,30 Meter groß und wiegen rund 200 Kilogramm. Elf Fenster werden in diesen Tagen in die Kirche eingebaut.

Doch wie kam Habedank zu diesem nicht alltäglichen Auftrag? Die Chaldäer sind eine katholische Gemeinde, die aus dem Irak stammt, dort aber zunehmend verfolgt wird. Viele von ihnen sind nach Schweden geflüchtet. Und deshalb soll das Gotteshaus ausgebaut werden. Solche Anliegen ärmerer Gemeinden werden häufig vom Bonifatiuswerk gefördert. Das Bonifatiuswerk arbeitet eng mit einer international renommierten Glaswerkstatt in Paderborn zusammen und die wiederum mit Habedank.

Der Tornescher wurde gefragt, ob er Lust hätte, einen Entwurf zu erstellen. Er hatte. „Große Vorgaben hatte ich dafür nicht“, berichtet er. Immerhin ging es um insgesamt elf große Fensterbilder. „Die meisten Bilder sind eher abstrakt, nur eines ist ein wenig figurativ“, sagt er. Doch die Bilder, von denen sechs in sehr warmen Tönen gemalt worden sind, kamen in Schweden sehr gut an. Habedank erhielt den Auftrag.

Die Entwürfe wurden in die endgültige Fassung gebracht. Dann ging es zur Glaswerkstatt nach Paderborn. Dort wurden die Vorlagen von Habedank von einer Glasmalerin, mit der er ebenfalls seit Jahren zusammenarbeitet, auf die großen Scheiben übertragen. „Man muss sich gut abstimmen, wie die Umsetzung gemacht werden soll. Trotz der großen Flächen ist das alles Handarbeit“, erläutert der Künstler.

Anschließend war wieder Habedank im Einsatz. Mit dem Sandstrahler. „Das ist eine zweite Gestaltungsebene. Es wird festgelegt, wo etwas transparent ist und Licht durchscheinen soll und wo etwas matt ist“, schildert er. Nachdem das Werk vollendet war, kamen die großen Scheiben in den Brennofen. Für Glasmalerei werden Spezialfarben verwendet, die bei rund 600 Grad ins Glas gebrannt werden. Das Glas wurde zur Dreifach-Verglasung verstärkt.

Bei den Bildern handelt es sich eher um zeitgenössische Malerei, keineswegs um klassische Kirchenmalerei. Das sei in dem sozialen Brennpunkt, in dem die Kirche steht, durchaus sinnvoll, meint Habedank. Denn das Gemeindehaus solle ein Haus der Begegnung werden zu dem auch Menschen anderer Religionen und Nationen Zugang finden sollten. „Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt“, sagt er.

Rund ein Jahr sei an dem Projekt gearbeitet worden, etwa 75 000 Euro koste es. „Ich hatte schon öfter mit sakralen Räumen zu tun, aber noch niemals mit so großen Scheiben“, so Habedank. Die Einweihung der neuen Räume findet am 8. Dezember statt. Habedank wird dabei sein. Natürlich.