Region Pinneberg in Kürze : ++ Schulunterricht: Rote Laterne für Schleswig-Holstein ++ SPD Tornesch unterstützt Kählert ++ Hunderte feiern Lumpenball ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. Januar 2018, 05:30 Uhr

Elmshorn Frauen in der Kunst war das Thema während des Frauenempfangs in der Krückaustadt. Eingeladen hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Heidi Basting. Sie konnte rund 150 Besucher begrüßen.

Pinneberg Comedy Night im Geschwister-Scholl-Haus (GSH) in Pinneberg. Es war die zweite Auflage des Events. Das Programm für die Show war vielseitig. Roman Reinert fungierte als Moderator und führte mit Lockerheit und leichten Gags nicht nur durch den Beginn des Abends sondern füllte auch die Pausen zwischen den einzelnen Comedians mit Leben.

Schenefeld Während der Hauptversammlung der Feuerwehr Schenefeld gab es lobende und kritische Töne. Schriftführer Oliver Muras erinnerte an die erfolgreiche Suche nach Knochenmarkspendern für die ehemalige Jugendfeuerwehrkameradin Paula. Jan Wittig, Leiter der Polizei Schenefeld betonte, dass sich in den sozialen Medien „leider auch falsche Nachrichten“ in Windeseile verbreiten würden und so eine schädliche Eigendynamik entstehen könne. Die Handynutzung sei „Segen und Fluch“ zugleich, so Wittig.

Barmstedt Gedenken an die NS-Opfer: In Barmstedt lud der SPD-Ortsverein auf den Friedhof ein, genauer an das Gräberfeld von Zwangsarbeitern. Mit dabei waren Bürgermeisterin Heike Döpke, Vertreter der Sozialdemokraten und der AG Stolpersteine.

Tornesch Größer hätte das Votum der 20 zur Mitgliederversammlung anwesenden Tornescher Sozialdemokraten für die parteilose Bürgermeisterkandidatin Sabine Kählert nicht sein können. Mit 19 Stimmen und einer Enthaltung sprachen sie ihr am Freitagabend die Unterstützung der SPD für die am 6. Mai in Tornesch erfolgende Bürgermeisterwahl aus.

Tangstedt Sie kommen aus dem ganzen Kreis Pinneberg und lassen sich jedes Jahr aufs Neue bunte, schrille und lustige Kostüme einfallen: Hunderte Besucher, die am Freitagabend nach Tangstedt kamen, um dort den 39. Lumpenball zu feiern. Die Veranstalter vom Tangstedter Sportverein (TSV) und der Freiwilligen Feuerwehr zeigten sich zufrieden: Die Veranstaltung war wieder einmal ausverkauft.

Wedel Beatrice Reszat las im Reepschlägerhaus Auszüge aus ihrem „Mutmachbuch für Träumer“ und trug Lieder aus ihrer Feder zu Gitarre und Cajon vor, an der Gitarre von Torge Niemann, an der Kistentrommel Cajon von Hendrik Witte begleitet. Eine überwiegend weibliche Gästeschar war gekommen, um einen Abend mit der Schriftstellerin und Songschreiberin Reszat zu verbringen, deren Texte schon Udo Lindenberg und Peter Maffay zu goldenen und platinen Schallplatten verholfen hatte. Und die Künstlerin enttäuschte nicht.

Hamburg Ein verunglückter Sattelzug hat am Sonntagmorgen zu einer Vollsperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Othmarschen und Hamburg geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Fahrer des Lastwagens einen Schwächeanfall, weshalb er mit dem Fahrzeug in einer Baustelle gegen die Mittelleitplanke krachte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern verteilte sich aus dem Lastwagen ausgelaufener Diesel. Außerdem verschob sich die Betonleitplanke teilweise auf die Gegenfahrbahn. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hinein.

Schleswig-Holstein Die ersten Klassen sollen die Basis für die gesamte Bildungs-Karriere legen – doch nirgendwo in Deutschland erhalten Grundschüler weniger Unterricht als in Schleswig-Holstein. Der Negativ-Rekord geht aus einer Auflistung der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor. Aus Sicht des Geschäftsführers der Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW), Bernd Schauer, ist die Rote Laterne „eine logische Folge daraus, dass Schleswig-Holstein insgesamt die niedrigsten Bildungsausgaben pro Kopf hat“.