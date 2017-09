Schulstart für Kinder und Eltern

vergrößern 1 von 4 Foto: Ellersiek (2) 1 von 4





von Claudia Ellersiek

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:54 Uhr

Sie kamen mit ihren nagelneuen Schulranzen auf dem Rücken, der Schultüte in der Hand, die Haare klasse gestylt und in schicken Klamotten: Für 174 Quickborner und 52 Ellerauer Jungen und Mädchen hat gestern die Schulzeit begonnen. Begrüßt wurden die durchweg ziemlich aufgeregten Knirpse mit viel Applaus, Musik, Gesang und vor allem herzlichen Worten.

Süß waren sie alle, die gestern erstmals ihre Klassenlehrer und Schulkameraden trafen. Besonders rührend waren die Schüler, die ab sofort die DaZ-Klasse (Deutsch als Fremdsprache) in der Grundschule Am Mühlenberg verstärken. Hier werden sie zunächst ohne Zeitdruck, in kleinen Gruppen und intensiv betreut die Grundlagen der deutschen Sprache erlernen, damit sie dann in eine der Regelklassen wechseln können. „Meistens dauert es ein Jahr, bis sie soweit sind“, sagte Schulleiterin Petra Schüddekopf.

Sie warb bei den Eltern um Vertrauen und Engagement für die Schule. „Wir Lehrer gehören ab heute ein Stück weit zur Familie“, sagte sie und wünschte sich von den Eltern vor allem eine enge Zusammenarbeit. „Nur so kann Schule gelingen.“

Auch Birte Haensel, seit einem Jahr kommissarische Leiterin der Goetheschule, sprach die Eltern direkt an. Sie wünsche sich eine enge Kooperation im Sinne der Kinder und von den Eltern die Offenheit, Probleme frühzeitig anzusprechen und zu benennen. „Außerdem brauchen wir ein freundliches Miteinander, damit wir für die Kinder das Beste erreichen können.“ Unterdessen läuft an der Schule in der Goethestraße die Suche nach einer neuen Schulleitung weiter. Die Stelle ist gerade zum vierten Mal ausgeschrieben worden. „Bislang hat sich niemand beworben“, sagte Haensel. Sie wird voraussichtlich im November die kommissarische Leitung abgeben, da sie im Dezember ihr zweites Kind erwartet.

Corinna Blödorn, Leiterin der Waldschule in Quickborn-Heide, appellierte an die Eltern, ihre Kinder ganz entspannt in die Selbstständigkeit zu begleiten. „Diese Zeit ist für Kinder sehr aufregend, ähnlich wie bei uns ein Arbeitsplatzwechsel“, sagte sie. Wichtig ist auch ihr ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Schule und Eltern, verbunden mit einer engen Zusammenarbeit. Dann,so Blödorn, seien die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Grundschullaufbahn der Kinder gegeben. Hartmut Henniges, Leiter der Grundschule in Ellerau, bat die Eltern, vor allem die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Dazu gehöre, dass sie möglichst zu Fuß in die Schule kämen und von den Eltern nicht weiter als bis zum Schultor begleitet würden. Heimliche Stars der Einschulungsfeiern waren die älteren Kinder, zumeist aus den dritten oder vierten Klassen, die für das Rahmenprogramm sorgten. Sie tanzten, sangen, rappten und dichteten sich in die Herzen der Gäste und faszinierten die Abc-Schützen und deren kleinere Geschwister gleichermaßen.