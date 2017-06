Region Pinneberg in Kürze : ++ Schulsanierung: Schlechte Noten für Pinneberg++ Heroinhandel am Elmshorner Bahnhof ++ 16. Rosensaison in Uetersen ++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Pinneberg Die Zeit der fadenscheinigen Entschuldigungen ist vorbei. Jetzt haben es Verwaltung und Politik schwarz auf weiß: In Sachen Schulbausanierung stellt die beauftragte Projektsteuerungs- und Immobilienberatung sh+ der Stadt Pinneberg ein verheerendes Zeugnis aus. Intransparente Kostensteuerung, fehlende Ziele und Zeitvorgaben, kein stringentes Berichtswesen sowie keine Planungs- und Kostenfreigabe – die Liste der Kritikpunkte ist lang. „Sie sollten es auf keinen Fall so weiterlaufen lassen. Dann werden die Probleme immer größer“, gibt Hanno Hafkemeyer, Geschäftsführer von sh+, der Kommunalpolitik mit auf den Weg.

Elmshorn Die Polizei hat am frühen Mittwochabend eine 33-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann beim Heroin-Handel am Bahnhof in Elmshorn beobachtet und festgenommen. Die Frau hatte dem Mann mehrere kleine Portionen Heroin verkauft. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Polizisten weitere Drogen in geringen Mengen. Derzeit überprüft die Polizei wieder verstärkt den Bahnhof und den Steindammpark – sowohl offen als auch verdeckt. Bevor sie den Heroin-Handel entdeckten, hatten die Beamten bereits am Nachmittag einen 19-jährigen Tornescher und einen 52-jährigen Elmshorner mit geringen Mengen an Marihuana und einen 55-jährigen Elmshorner im Besitz von Heroin aufgreifen können. In diesen Fällen leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen Drogenverstößen ein. Im Anschluss an die Kontrollen wurden alle Personen wieder entlassen.

Uetersen Das Rosenfest am 1. und 2. Juli, die NDR-Sommeretour am 15. Juli, der Uetersener Keramikmarkt am 23. Juli und das Weinfest vom 7. bis 10. September sind die Schwergewichte der diesjährigen 16. Rosensaison. Gestern Abend wurde die Saison im Parkhotel Rosarium in Anwesenheit des Bürgervorstehers, der Bürgermeisterin und der beiden Rosenmajestäten eröffnet. Erster Termin ist das Rosenkonzert am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr. Es wird von der Heidgrabener Liedertafel gestaltet.

Barmstedt Wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt hat die Barmstedter Polizei die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen Mann aufgenommen. Wie Pressesprecher Nico Möller auf Anfrage berichtete, waren die Beamten am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft an der Barmstedter Königstraße gerufen worden. Ein Anwohner hatte die Polizei verständigt. Der 20-Jährige stehe im Verdacht, eine 20 Jahre alte Frau geschlagen zu haben, so Möller. „Das gilt es zu ermitteln.“ Aufgrund der Sprachbarrieren sei ein Dolmetscher hinzugezogen worden. Die Polizei habe eine Strafanzeige wegen Körperverletzung angefertigt. Die Beamten waren mit drei Streifenwagen im Einsatz, berichtete der Pressesprecher.

Wedel Eine zweisprachige Fahrradtour von Wedel nach Hetlingen: Der Verein Regionalpark Wedeler Au lädt für Sonnabend, 17. Juni, Deutsche und persisch sprechende Mitbürger zu einem gemeinsamen Fahrradausflug ein. Um 10 Uhr stehen Geschäftsführerin Barbara Engelschall und Abdul Khaliq Milad neben der Batavia am Brooksdamm bereit für die 16-Kilometer-Strecke durch die Marsch. Zurück geht’s durch die Geest. Ein Picknick ist eingeplant.

Quickborn Das Beachvolleyball-Team des Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hat sich überraschend für das Landesfinale im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in Laboe am 12. Juli qualifiziert. Jan Koring, Jana Maria Stein, Leon Baumgarten, Janina Lüdemann, Yannick Fischer, Philine Braun, Emil Bathow und Melina Glass (v. l.) deklassierten sowohl die Gemeinschaftsschule Faldera als auch die Eutiner Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule. Beobachter lobten nach dem Vorrundenturnier das hohe Nievau der Spiele.

Schenefeld Heute steht auf dem Rathaus-Vorplatz in Schenefeld ein ein dreimotoriges Flugzeug für 40 Gäste, das Frank Grünberg für diesen Anlass gebaut hat. Mit dem SPD-Sky-Hopper können Interessierte einen virtuellen Rundflug über Dorf und Siedlung erleben. Ab 14 Uhr geht’s los. Hobby-Historiker Gerhard Manthei und Fotograf Frank Grünberg zeigen den Schenefeldern 50 Gebäude aus Schenefeld, 25 aus der Siedlung und ebenfalls 25 aus dem Schenefelder Dorf. Im Anschluss gibt es Grillwurst und Getränke, die vom Kräla-Treff verkauft werden. Der Erlös geht an den Verein Kräla.

Hamburg Das Mitte Mai an der Bundeswehr-Universität in Hamburg abgehängte Foto von Altkanzler Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform ist wieder aufgehängt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Helmut-Schmidt-Universität am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Das Bild sei von den Studenten im selben Flur des Wohnheimes der Universität, jedoch an einer Wand gegenüber vom ursprünglichen Ort angebracht worden. Das Foto wurde mit der Erläuterung versehen, dass Schmidt bereits als junger Reserveoffizier durch kritische Bemerkungen zur NS-Führung aufgefallen sei.

Schleswig-Holstein Die Gewalt von rechts in SH nimmt extrem zu. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2016 hervor, der am Donnerstagnachmittag von Innenminister Stefan Studt und Verfassungsschutzleiter Dieter Büddefeld vorgestellt wird. Demnach ist die Anzahl der Gewalttaten, die unter die Kategorie „politisch motivierte Kriminalität - rechts“ fallen, um 73 Prozent gestiegen. Wurden in 2015 noch 38 Fälle bekannt, waren es im vergangenen Jahr bereits 66 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund. Auch die Zahl derer, die vom Verfassungschutz als „rechtsextrem“ bezeichnet werden, hat sich erhöht. So soll es 1350 Personen mit „rechtsextremistischen Potential“ in SH geben - das sind vier Prozent mehr als im Jahr davor.