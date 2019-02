Region Pinneberg in Kürze : +++ Schulleiter gegen Schüler-Streiks +++ Aus für Maschinenfabrik +++ Sorgen der Schäfer immer größer +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. Februar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Seit Wochen demonstrieren Schüler freitag unter dem Motto „#FridaysForFuture“ während der Schulzeit für eine bessere Klimapolitik. Auch Schüler aus dem Kreis Pinneberg. Bei den Schulleitern kommt das allerdings gar nicht gut an. Der Tenor der meisten ist dabei eindeutig: Soziales Engagement „ja“, während der Schulzeit demonstrieren „nein“. Für ihre Teilnahme an den Klimaschutz-Streiks werden die Schüler nun zur Verantwortung gezogen.

Uetersen Bei der Maschinenfabrik in Uetersen gehen am 28. Februar höchst wahrscheinlich die Lichter aus, wie es zum heutigen Zeitpunkt aussieht. Der zwischen den Gesellschaftern, den Mitarbeitern und MacGregor (verpflichtete sich bei Gründung der Maschinenfabrik 2016, das Unternehmen mit zusätzlichen Aufträgen auszulasten) vereinbarte Insolvenzplan ist geplatzt. Von dem wahrscheinlichen Ende der Maschinenfabrik sind 62 Mitarbeiter betroffen.

Halstenbek Eine Hamburgerin ist gestern mit ihrem BMW auf dem Luruper Weg in Halstenbek an der Grenze zu Schenefeld verunglückt. Laut Polizeiangaben kam die Frau auf der Fahrt in Richtung Halstenbeker Ortskern von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich mehrmals. Für die schonende Rettung der Schwerverletzten musste das Dach abgeschnitten werden.

Quickborn Geht es nach dem Vorstand der Gewerbeinitiative Ellerau, darf die Zahl der bisher 80 Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr deutlich steigen – und zwar insbesondere um Quickborner Firmen. Das Netzwerk für Handel, Industrie, Gewerbe und Dienstleistung will sich nach dem Aus des Stadtmarketingvereins verstärkt in Quickborn engagieren.

Hamburg Vor Brokdorf haben die Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen. Bevor die Bagger allerdings etwas aus dem Fluss herausholen, kippen Schiffe zunächst etwas hinein. Im Mündungsbereich wird ein Steingemisch versenkt, um Unterwasserwannen zu bauen, die später die Baggermengen aufnehmen werden.

Schleswig-Holstein Schafhalter aus Schleswig-Holstein haben gestern während einer Demonstration in Wöhrden (Kreis Dithmarschen) auf ihre immer größer werdenden Sorgen aufmerksam gemacht. In den vergangenen Tagen hatten Weidetierhalter erneut von Angriffen auf Schafe – unter anderem in Brunsbüttel, Hohenfelde und Brande-Hörnerkirchen – berichtet. Gestern Nachmittag kam dann die nächste schwere Nachricht: Der Kreis Pinneberg soll Wolfspräventionsgebiet werden.