Neue Paten an der Schule an der Bek vorgestellt: Vergnügliches Sommerfest mit Spielstätten / „Toleranz an oberster Stelle“

von shz.de

14. Juni 2019, 00:00 Uhr

Halstenbek | Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SOR – SMC) ist ein Projekt von und für Schüler, die gegen alle Formen von Diskriminierung, vor allem Rassismus, aktiv vorgehen und einen Beitrag zu einer gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft leisten. Dieses Thema hat sich die Grund- und Gemeinschaftsschule An der Bek Halstenbek auf die Fahne geschrieben.

Sie durfte bereits im Jahr 2005 die Auszeichnung SOR – SMC entgegennehmen. Die Schule stellte auch in diesem Jahr ihr Sommerfest unter dieses Motto. Schulleiter Alexander Grote freute sich, Johnny Mauser und Marie Curry von der Band Neonschwarz als künftige Partner der Schule für Rassismus vorzustellen. „Werte wie Toleranz und Gemeinsamkeit können wir auf unserem Sommerfest gesondert herausstellen“, sagte Grote. Gemeinsame Kultur-Veranstaltungen seien der Schlüssel für ein tolerantes Miteinander.

Die Bandmitglieder Mauser und Curry ließen es sich im Zuge der Feier nicht nehmen, den Schülern ein selbst kreiertes Bild zu übergeben. Die Schüler interviewten die Musiker vor zahlreichen Besuchern. Die Musiker verrieten, schon von Schulzeit an befreundet zu sein. „Wir lernten uns als 13-Jährige kennen, musizierten gemeinsam und sind dabei geblieben“, sagte Mauser. Auch wenn sich ihre Texte häufig mit dem Thema Rassismus beschäftigten, stünde die Band dennoch für fröhliche Partymusik. Die Musiker möchten bei künftigen Projekten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und sie mit ihrem Wissen unterstützen.

Mit dem Thema Rassismus hatten sich Schüler in der Vergangenheit unter Leitung von Janina Mandel und Hilke Möller-Sachau bereits sehr intensiv auseinandergesetzt. Es gab eine Projektwoche, die sich mit SOR – SMC beschäftigte. Die Mädchen und Jungen hatten des Weiteren einen Sponsorenlauf, bei dem sie das eingenommene Geld an geflüchtete Kinder mit Wohnsitz in Halstenbek spendeten.

Das Rassismus-Thema eignete sich nach Aussage von Schulleiter Grote vorzüglich, um es beim Sommerfest unterzubringen. Denn der rege, tolerante Austausch stand an vorderster Stelle. Die Kinder und Jugendlichen hatten auf ihrem Sommerfest verschiedene Sport- und Spielstätten aufgebaut.

Jüngere und ältere Schüler von der ersten bis zehnten Klasse vergnügten sich bei Aktivitäten wie Dosenwerfen oder dem Treffen von Erbsen mit dem Hammer. Jede einzelne Klasse betreute ihren Stand engagiert und bereitete ihn vor. Das beim Verkauf von Kuchen und Kaffee eingenommene Geld möchten die Schüler an die Organisation „Kinder PaCT“ spenden. Die Organisation kümmert sich um schwerstkranke Kinder. Hip-Hop-Aufführungen, Spiel-Spaß und viele Begegnungen rundeten die Feier ab. „Das Fest ist sehr gelungen“, bilanzierte Katharina Müller-Jürgens.