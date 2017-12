Schule in der Weimarer Republik

vergrößern 1 von 4 Foto: VHS Geschichtswerkstatt (2) 1 von 4





von fko

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:00 Uhr

„Pinneberg in der Weimarer Republik (1924 - 1933)“ – so heißt das neue Buch der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule (VHS), das aktuell in den örtlichen Buchläden erhältlich ist. In den Beiträgen geht es unter anderem um die Eingemeindung Thesdorfs, um einen neuen Stadtteil im Westen von Pinneberg und um Schule in dieser Zeit. Über Letzteres berichtet im zweiten Teil der Begleitserie Hartmut Tank.

Mit der Eingemeindung Pinnebergerdorf im Jahre 1905 verfügte die Stadt Pinneberg über drei Volksschulen, und zwar die fünfklassige Knabenvolksschule am Rübekamp, die sechsklassige Mädchenvolksschule in der Bahnhofstraße, später ab 1907 am Kirchhofsweg (heute Helene-Lange-Schule) und die sechsklassige Volksschule für Knaben und Mädchen an der Elmshornerstraße (heute Hans-Claussen-Schule).

Nach den Eingemeindungen der beiden Stadtranddörfer Waldenau-Datum und Thesdorf 1927 kamen zwei Volksschulen dazu. Die Gesamtschülerzahl der fünf Pinneberger Volksschulen betrug 1927 etwa 1200 Knaben und Mädchen.

Der Wunsch vieler Pinneberger Eltern nach einer „höheren Bildung“ ihrer Kinder wurde durch die 1870 gegründete private Rektorschule an der Bahnhofstraße befriedigt. Sie entsprach hinsichtlich der Anforderungen der unterrichteten Lehrinhalte dem Status einer Mittelschule. Für einen solchen Schulbesuch mussten die Eltern allerdings Schulgeld bezahlen. Vor dem Ersten Weltkrieg (1909) betrug das Schulgeld monatlich 50 Mark für einheimische und 75 Mark für auswärtige Schüler.





Elend und Not nach dem 1. Weltkrieg





Mit dem Einsetzen der Inflation 1922/23 stiegen die Schulgelder in astronomische Höhen: 30 000 Mark für einheimische und 45 000 Mark für auswärtige Schüler, Es ist vielen Eltern sicherlich nicht leicht gefallen, das Schulgeld für ihre Kinder aufzubringen. Aus wirtschaftlicher Not mancher Elternhäuser hat bestimmt das eine oder andere Kind von der (privaten) Mittelschule zur (öffentlichen) Volksschule wechseln müssen. Nach dem Abklingen der Inflation und mit der Einführung der neuen Rentenmark wurden die Schulgelder neu festgesetzt (1. Juli 1924): vier Mark monatlich für einheimische und sechs Mark für auswärtige Schüler.

Für die höhere Bildung der Mädchen gab es in Pinneberg die seit etwa 1865 gegründete private „Gehobene Töchterschule“ in der Bahnhofstraße. In der Weimarer Republik wurden die Mittel- und Oberstufen der Höheren Mädchenschule und der Knaben-Mittelschule zur gemeinsamen „Mittelschule für Knaben und Mädchen“ (aber nach Geschlechtern getrennt) an der Lindenstraße vereinigt. (Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus die Karl-Sörensen-Realschule). In Zusammenarbeit mit dem Realgymnasium in Altona konnten Schüler der Pinneberger Knabenmittelschule nach erfolgreicher externer Prüfung auf eine Oberrealschule oder ein Reformrealgymnasium wechseln.

Am 1. Dezember 1918 schrieb Lehrer Münster in die Chronik der Knabenvolksschule Rübekamp: „Eine neue Zeit ist gekommen, ein neuer Geist schuf und schafft neue Zustände. Möge diese Zukunft meinem armen, zerschlagenen deutschen Vaterland Heilung der schweren Wunden, neue Kraft und ruhiges Wohlergehen bringen.“ Viele Deutsche empfanden jedoch die Anfangsjahre der Weimarer Republik als Verelendung. Viele Lehrer fürchteten um ihre Stellung, denn die wirtschaftliche Not zwang den Staat zur größten Sparsamkeit. Ein Teil der Beamten wurde in den Ruhestand entlassen.





Schulspeisung gegen den Hunger







Demokratisierung des Schulwesens





Die größte Not jedoch war der Hunger, besonders bei Kindern. Ärzte stellten in zahlreichen Untersuchungen 1920/21 eine ausgeprägte Blutarmut bei einem hohen Prozentsatz der Schulkinder fest. Pinneberger Bürger organisierten daraufhin im Jahre 1921 Wohltätigkeitsversammlungen zur Unterstützung armer Kinder mit Lebensmitteln und Bekleidungsgegenständen. Eine weitere Initiative zur Speisung bedürftiger Kinder ging von der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) von Amerika aus. Im Jahre 1921 gab es für bedürftige Schüler aller Pinneberger Schulen die sogenannte „Quäkerspeisung“.Ein wesentlicher Pfeiler der demokratischen Willensbildung war die aufgrund des Reichsgesetzes von 1921 für alle Kinder verbindliche vierjährige Grundschule, die der Volksschule angegliedert wurde. Ein weiterer demokratischer Grundsatz war die Einführung von Elternbeiräten (1919). Den Eltern wurde das Recht zugesprochen, in schulischen Angelegenheiten beratend mitzuwirken. Außerdem wurde ein jährlicher Elternbesuchstag eingeführt. Der Aufruf zur Wahl von Elternbeiräten stieß bei den Pinneberger Eltern auf wenig Interesse. Als jedoch die Anhänger vom „Verein für Freidenker“ (ihr Ziel war die Abschaffung des Religionsunterrichts) mit einer Wahlliste auftraten, war die Bevölkerung der Stadt aufs Äußerste erregt. Besorgte Eltern organisierten sich unter der Wahlliste „Christliche Elternschaft“. Als dann noch eine Wahlliste „Proletarischer Wahlkampf“ auftauchte, war die Aufregung innerhalb der Elternschaft riesengroß. Die Beteiligung der dadurch stark politisierten Eltern lag an allen Schulen bei 70 Prozent (für 1930). Die „Christliche Elternschaft“ erhielt auch den größten Zuspruch.

Sehr bald nach der Machtübernahme und Festigung der Regierungsgewalt der Nationalsozialisten 1933 wurden manche demokratische Erneuerungen der Weimarer Republik, wie zum Beispiel die Elternbeiräte, wieder abgeschafft oder im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie verändert.



Im dritten Teil der Begleitserie am Donnerstag, 14. Dezember, berichtet Ralf Wenn über Pinnebergs neuen Stadtteil im Westen.