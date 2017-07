Region Pinneberg in Kürze : +++ Schule engagiert Sicherheitsdienst +++ Uetersen gewinnt Stadtwette +++ Familiendrama in Lübeck +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Eschke 1 von 1

Pinneberg Vandalismus und Sachbeschädigungen – die Berufliche Schule Pinneberg ist in den vergangenen Monaten mehrfach von Chaoten heimgesucht worden. Nun will der Kreis, Träger der Schule, dem üblen Treiben einen Riegel vorschieben. Ein Sicherheitsdienst soll dauerhaft engagiert werden. Zudem soll ein von der Verwaltung mit polizeilicher Hilfe erarbeitetes Sicherheitskonzept umgesetzt werden.

Uetersen Uetersen hat gewonnen: Bei der Sommertour von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin haben die Uetersener ihre Stadtwette am Sonnabend für sich entschieden. Es ist gelungen, Moderatorin Vèrena Püschel mit Blütenblättern der Rose aufzuwiegen. Rosenkönigin Nadia I. (links) und Rosenprinzessin Ann-Christin I. feierten mit den Uetersenern die gewonnene Stadtwette. 8000 Menschen kamen über den Abend verteilt an den Stichhafen und freuten sich auch über ein Konzert des belgischen Top-Stars Milow.

Wedel Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Wedel lädt für heute zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Begegnungsstätte, Rudolf-Höckner-Straße 6. Auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Wie berichtet wird die langjährige Amtsinhaberin Ursula Kissig aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut kandidieren.

Barmstedt 430 Schul- und 220 Kitakinder, zahlreiche Vereine und Verbände und viele Eltern haben am Sonnabend am Barmstedter Kinderfest teilgenommen. Der Umzug führte die Teilnehmer einmal durch die ganze Stadt. Rundum zufrieden zeigte sich der Kinderfestvorstand. „Es war ein toller Tag“, fasste Vorsitzender Peter Gottschalk das Fest zusammen. Zwei drohende Pannen konnten kurzfristig verhindert werden.

Elmshorn Über ein großes Publikumsinteresse haben sich die Organisatoren des diesjährigen „Enrichment“-Präsentationstags am Sonnabend in den Räumen der Elsa-Brändström-Schule (EBS) in Elmshorn gefreut. Zwischen dem Schuleingangsbereich und der Köllner Chausse war auf der Parkplatzfläche am Krückaupark kein Stellplatz mehr frei, so groß war der Besucheransturm.

Quickborn „In dem Moment, in dem Ihr gleich eine Zehenspitze aus der Tür dieses Saales setzt, beginnt für Euch ein neuer Lebensabschnitt“, sagte Susanne von Glasenapp, Schulleiterin der Quickborner Comenius-Schule, am Ende der zweiten Entlassungsfeier des Tages im voll besetzen Artur-Grenz-Saal zu den 70 Schülern der Klassen 10c von Klassenlehrerin Claudia Henn, 10d von Heidi Renning und 10e von Martin Becker. Am Vormittag hatte die Schule bereits ihre Klassen 9a, 9b, 10f und eine Praxisklasse verabschiedet. Jetzt waren die weiteren Schüler an der Reihe.

Schenefeld Der Klassiker „Happy Birthday to you“ schallte am Sonnabend durch das Lustis. Doch galt der Gesang nicht dem Geburtstagskind, wegen dem alle gekommen waren, sondern einer Dame, die ihren 88. Geburtstag bei der Jubiläumsfeier der Ortsgruppe Schenefeld im Sozialverband Deutschland (SoVD) feierte. Für diese wurde allerdings nicht gesungen, auch wenn der 70. Geburtstag ein guter Grund gewesen wäre. „Wer vor eineinhalb Jahren gesagt hat, dass wir heute den 70. Geburtstag dieses Ortsverbands feiern, der gehörte zu den hoffnungslosen Optimisten. Ich gehörte dazu“, erinnerte Siegrid Tenor Alschausky, Vorsitzende des SoVD-Kreisverbands Pinneberg, in ihrer Laudatio an die überwundenen Probleme.

Hamburg Bunt, fröhlich und sportlich: In Hamburg feierten eine Woche nach dem von Ausschreitungen überschatteten G20-Gipfel Hunderttausende Menschen Schlagermove und Triathlon. Trotz guter Stimmung gab es auch kritische Stimmen: Erneut waren die Innenstadt und zahlreiche andere Stadtteile Hamburgs von Straßensperren und Beeinträchtigungen betroffen. Innensenator Andy Grote hatte schon im Vorfeld die Kombination von Schlagermove und Triathlon an einem Wochenende als «ungünstig» bezeichnet. Immerhin blieben beide Veranstaltungen von außergewöhnlichen Ereignissen verschont.

Schleswig-Holstein Bei einem Familiendrama in Lübeck soll ein Mann seine Mutter getötet und seine Großmutter lebensgefährlich verletzt haben. Das Amtsgericht Lübeck erließ Haftbefehl unter anderem wegen Totschlags gegen den 30-Jährigen, teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft mit. Der Mann steht im Verdacht, die beiden 51 und 78 Jahre alten Frauen am späten Freitagabend mit einem Messer angegriffen haben.

erstellt am 17.Jul.2017 | 06:00 Uhr