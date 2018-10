Schuldenfrei zum Jahresende

Rellingens Kämmerin präsentiert Jahresabschluss 2017 sowie ersten Nachtragsplan für 2018 / 1,6 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern

So macht der Job Spaß. Inga Fröhlich, Leiterin des Fachbereichs Finanzen in Rellinger, dürfte das von sich behaupten können. Denn die Präsentation von zwei Zahlenwerken – der Jahresabschluss 2017 sowie der erste Nachtragsplan für den Haushalt 2018 – sorgte für entspannte Mienen bei den Rellinger Kommunalpolitikern.

Nun die Details, die während der Ratssitzung diskutiert wurden: Der Jahresabschluss 2017 beinhaltet bei einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva in Höhe von 70 264 015,09 Euro einen Jahresüberschuss von 4 627 128,71 Euro, die der Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Der erste Nachtrag für 2018 war in erster Linie deshalb nötig geworden, da die Gemeinde in der Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von 1,6 Millionen Euro rechnen kann. Unter dem Strich wird aus dem ursprünglich eingesetzten Fehlbetrag von 1 384 300 Euro ein Überschuss von 183 400 Euro. Auswirkungen des Nachtrags sind unter anderem eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Saug- und Spülfahrzeugs (644 000 Euro) für den Bauhof, mit dem die Kanalisation gewartet und Dienstleistungen durch Dritte überflüssig gemacht werden sollen.

Für die Errichtung eines neuen Parkplatzes an der Caspar-Voght-Schule im Ortsteil Egenbüttel werden 375 000 Euro bereitgestellt, für die Sanierung des Fahltswegs nach Tiefbauarbeiten 350 000 Euro. Außerdem wurden 15 000 Euro für Bodenproben anlässlich des geplanten Baus eines Kunstrasenplatzes auf der Anlage des SC Egenbüttel aufgenommen. In die mittelfristige Finanzplanung 2019 wurde für dieses Vorhaben ein Baukostenzuschuss in Höhe von 200 000 Euro aufgenommen. Zum Jahresende sollen alle bestehenden Kredite vorzeitig abgelöst werden, sodass die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Eigenbetrieb Breitband Rellingen schloss das Jahr 2016 mit einem Gewinn von 56 466,72 Euro ab. Der Verlustvortrag in Höhe von 79 917,76 Euro wurde in das nächste Jahr übertragen. „Wenn der Jahresabschluss 2017 berücksichtigt wird, ist das Eigenkapital positiv“, teilte Inga Fröhlich mit. Nicht ganz so rosig ist die Situation dagegen beim Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung, für den in einem Nachtrag mehr Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Über alle Sparten (Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Versorgung mit Trinkwasser) hinweg wird mit einem Jahresverlust von 164 400 Euro gerechnet, der ausgeglichen werden muss. Der Erlass einer „Gemeindeverordnung über die Benutzung von Feuer und brandgefährlichen Geräten im Freien“ wurde zwecks einer konkreteren Fassung zurückverwiesen. Beschlossen wurde eine Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, die Bürgern die Möglichkeit bieten soll, sich schon zu Beginn einer Ausschuss- oder Gemeinderatssitzung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt zu Wort zu melden. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.