Schulallianz-Chefin sagt Tschüss

von René Erdbrügger

erstellt am 06.Sep.2017 | 10:15 Uhr

Knapp vier Jahre lang war Ulrike Graefen das Gesicht der Pinneberger Schulallianz. Der 2014 initiierte Zusammenschluss von Eltern setzt sich für die Sanierung von maroden Bildungseinrichtungen in der Kreisstadt ein. Graefen war auch die Sprecherin dieser Schulallianz, die mit ihrem Engagement für bessere Schulen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde. Höhepunkt war ein Auftritt bei Stern TV, wo sie über die Schulbaumisere in Pinneberg Auskunft gab. Das immer sachlich, aber bestimmt. Nun gibt Graefen, die von Beruf Frauenärztin in Hamburg ist, aber in Pinneberg lebt, ihren Posten ab, weil sie keine schulpflichtigen Kinder mehr hat. Nachfolgerin wird Frauke Runden.



Frage: Könnten Sie mir ein Feedback der vergangenen Jahre geben? Was hat Sie zum Beispiel geärgert?

Graefen: Die Erfahrungen, die ich in den letzten knapp vier Jahren in der Schulallianz gemacht habe, waren in der Tat von zahlreichen negativen Erlebnissen geprägt. Am meisten ärgert es mich, dass in Pinneberg ganz offensichtlich die Verwaltung die entscheidende Macht darstellt und nicht das Parlament. Dies ist aus meiner Sicht mit dem Prinzip der Demokratie nicht in Einklang zu bringen. In der Stadt haben bedauerlicherweise zum Teil Menschen das Sagen, die an der Schulsanierung nicht nur kein Interesse haben, sondern diese ganz offensichtlich sabotieren. Für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler bedeutet dies einen erheblichen Nachteil im Bildungsbereich, was eine untragbare Ungerechtigkeit bedeutet. Meiner Meinung nach tragen auch Kommunalpolitiker – hier meine ich in erster Linie einige Vertreter der beiden großen Parteien – eine erhebliche Mitverantwortung. In den vielen Sitzungen, die ich im Laufe der Zeit beobachtet habe, wurden Anträge, die dem Fortschritt der Schulsanierung gedient hätten, immer wieder abgelehnt und gleichzeitig Vorlagen der Verwaltung, die andere Projekte bevorzugten, zugestimmt.



Was hat Sie gefreut?

Wirkliche Freude bereitet mir die Solidarität der unterschiedlichen Schulen füreinander, die sich in der Schulallianz entwickelt hat. Das war aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Ergebnis. Zudem ist die deutlich spürbare, erhebliche Unterstützung unserer Aktivitäten von großen Teilen der Pinneberger Bürgerinnen und Bürger, nicht nur der Lehrer - und Schulelternschaften, eine sehr positive Bestärkung. Am allermeisten hat mich gefreut, dass sich auch die Schülerschaften gemeinsam gegen die unerträglichen Zustände wehren. Keineswegs selbstverständlich und Grund zur Freude ist der Mut der Schulleiterinnen und -leiter in dieser Stadt, die sich sehr stark machen für ihre Standorte und sich nicht scheuen, auch unbequeme Tatsachen darzulegen.



Welche Fraktionen haben Sie immer unterstützt?

Von seiten der Politik – insbesondere von den Grünen und Unabhängigen, aber auch von den Bürgernahen – haben wir Unterstützung erfahren. Sehr dankbar bin ich auch den Medien, die sich für unser Thema interessieren und eine wichtige Voraussetzung für diese öffentliche Aufmerksamkeit sind.



Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin Frauke Runden für die Zukunft?

Die Schulallianz ist ein großes und starkes Team, welches mit Frauke Runden eine hocherfahrene Sprecherin hat. Ohne ihre kompetente Arbeit wäre die Schulallianz nicht dort, wo sie jetzt ist. Ich wünsche ihr und den anderen Mitstreitern, dass sie so weitermachen wie bisher: Entscheidungen der Verantwortlichen kritisch beobachten, konstruktiv, hartnäckig und wenn erforderlich auch unbequem zu sein – mit dem Ziel, dass sich in Pinneberg irgendwann etwas ändert und die Stadt endlich ihrer Pflicht nachkommt, die Schulen in einen angemessenen Zustand zu bringen.