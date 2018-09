Schüler werden Unternehmer

Junior-Projekt geht an den Start/ Workshop an der Johann-Comenius-Schule in Pinneberg

von shz.de

29. September 2018, 16:00 Uhr

Auch 2018 stellt die Johann-Comenius-Schule Thesdorf mit der Klasse 12 b wieder Teilnehmer für das Junior-Projekt. Mit drei Firmen wollen die betreuenden Lehrerinnen Anette Fiedler und Sonja Zech an den Start gehen. Jede Firma wird aus zirka neun Schülern bestehen: Bei „Junior – Wirtschaft erleben“ wird für ein Schuljahr eine Schülerfirma gegründet, die in der realen Welt und mit echtem Geld ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarkten muss.

Dazu braucht es zunächst Startkapital. Dann gilt es, durch geeignete unternehmerische Tätigkeiten – wie Einkauf, Verkauf oder Produktion – das Unternehmen bis zum Sommer des kommenden Jahres zu möglichst großem Erfolg zu führen. Träger und Organisator der Junior-Projekte ist das Institut der deutschen Wirtschaft Junior gGmbH in Köln.

Für die Schüler hat dieses Projekt drei Effekte. Zunächst werden sie im Rahmen des Wirtschaft- und Politikunterrichts für ihre Mitarbeit und für ihre Dokumentation benotet, denn das Projekt ist als Seminar Teil des Unterrichtes. Des Weiteren lernen die Schüler in der Praxis was es heißt, eine Firma zu betreiben, welche Aufgaben es dort gibt und welche Dynamik sich dort entwickeln kann. Zum Dritten können sich alle Schülerfirmen zum Landeswettbewerb anmelden und dort ihre Geschäftsidee und das Ergebnis vorstellen. Dort winken Preise und für den Gewinner sogar die Teilnahme am Bundeswettbewerb.

Erster Schritt für die Schüler der JCS war ein Workshop unter der Leitung der studentischen Mitarbeiterin des Junior-Projektes, Annalena Gellert. Mit ihrem Team – Schüler aus ehemaligen Projekten – gab sie den Unternehmensgründern das nötige Rüstzeug, um den meist schwierigen Anfang zu erleichtern. Teamarbeit lernen war dabei eine wichtige Übung.



Planen, Kommunikation und Zeitmanagement





Das Planspiel „Turmbau“ half den Schülern zu erkennen, welche Faktoren für die Bewältigung einer komplexen Aufgabe von Bedeutung sind. Darunter eine gute Planung, Kommunikation oder Zeitmanagement. Je nach Aufgabenerfüllung gab es verschieden hohe virtuelle Geldbeträge, wenn in einer vorgegebenen Zeit ein möglichst hoher und tragfähiger Turm gebaut wurde. Aber das Material dazu musste zunächst ebenfalls mit virtuellem Geld gekauft werden.

Auf dem Stundenplan des Tages standen außer dieser Teammaßnahme auch noch das Erstellen eines Businessplanes, gute Tipps zum Festlegen einer Geschäftsidee und des Firmenaufbaus. Lehrerin Fiedler, die den Tag begleitete, zeigte sich am Nachmittag mit der Durchführung zufrieden: „Wir hatten Glück, dass wir diesen Workshop machen konnten. Er muss gesondert beantragt werden und wird nur durch Sponsoring ermöglicht.“ Gestärkt mit dem Wissen des Tages geht es jetzt für die Schüler an die Umsetzung, beginnend mit der Auswahl einer erfolgversprechenden Geschäftsidee.