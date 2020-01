Schüler putzen Stolpersteine

Geschichtsprojekt gegen das Vergessen am Johannes-Brahms-Gymnasium in Pinneberg / Podcasts zum Holocaust-Gedenktag

von René Erdbrügger

28. Januar 2020, 17:52 Uhr

Pinneberg | Stolpersteine. Das sind kleine Messing-Gedenktafeln, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet und /oder deportiert wurden. Die Stolpersteine werden am letzten bekannten Wohnort oder an der Arbeitsstätte der Opfer verlegt.

In Pinneberg hat der Kölner Künstler Gunter Demnig (Foto) sie bereits 2009 verlegt. Im Zuge eines Geschichtsprojekts haben sich Schüler der 11. Klasse der Johannes-Brahms-Schule (JBS) jetzt mit dem Thema beschäftigt. Zum 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung am Montag wurden die Ergebnisse ihrer Arbeit in der Pausenhalle ausgestellt.

„Das Thema ist auf eine hohe Motivation gestoßen. Die Klasse hat selbstständig gearbeitet“, sagt Anne Brennecke, Geschichts- und Biologielehrerin am Brahms-Gymnasium. Das Projekt sollte die Schüler für das Thema sensibilisieren.

Das ist gelungen: Eineinhalb Monate haben die Schüler geforscht, sich den historischen Hintergrund des Nationalsozialismus (1933- 1945) erschlossen, sich mit dem Stolperstein-Projekt auseinandergesetzt, Biografien der drei Personen erstellt, zu deren Andenken die Tafeln in der Kreisstadt verlegt worden sind.

In Memoriam: Stolpersteine wurden zum Gedenken von Heinrich Boschen (1884 - 1944) in der Bahnhofstraße 13, von Heinrich Geick (1872 - 1935)in der Friedenstraße 50 und Wilhelm Schmitt (1888 - 1945) in der Prisdorfer Straße 15 verlegt.

„Die drei Männer sind wegen ihrer politischen Gesinnung verhaftet worden“, erläutert die Schülerin Katharina Kramp. Schmitt beispielsweise sei Opfer der Aktion Gitter, einer Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler, geworden. Im August 1944 sei er in das Konzentrationslager Neuengamme deportiert worden und am 3. Mai 1945 beim Untergang der MS Cap Arcona ertrunken. Das Schiff sei durch britische Flugzeuge versenkt worden, wobei die meisten der an Bord befindlichen etwa 4600 KZ-Häftlinge ihr Leben verloren.

„Wir haben die in Pinneberg verlegten Stolpersteine gesäubert und poliert", erläutert Katharina Kramp. Hintergrund: Das Messing läuft ohne regelmäßige Reinigung dunkel an. Gelegentliches Polieren mit einem gängigen Metallputzmittel schafft da Abhilfe, wie die Schüler feststellten. „Beim Säubern haben uns auch Passanten gesehen und uns angesprochen“, sagt Luisa Meyer zum Gottesberge. Sie betrachtet eine Patenschaft für die Tafeln als sehr wichtig, damit die Steine weiter gepflegt werden. „Das sollte weiter beibehalten werden“, betont sie. Doch soll nicht verschwiegen werden, dass es auch Kritik an den Stolpersteinen gibt. Der häufig vorgebrachte Vorwurf: Durch die Verlegung der Tafeln auf dem Boden werde quasi auf den Opfern des Nationalsozialismus herumgetrampelt.

Die Schüler sehen das allerdings nicht so. „Den Opfern wird ein Name gegeben“, sagt Franziska Dillenz. Das sieht Meyer zum Gottesberg genauso: „Die Stolpersteine sind eine schöne Idee, weil die Opfer oft nicht genügend gewürdigt werden.“ „Man stolpert so über die Geschichte“, sagt Schulleiterin Julia Rohde, die darauf hinweist, dass es noch weitere Aktionen zum Thema am Gymnasium gegeben habe. Schüler und Schülerinnen des WPU Medien/Radio haben Podcasts für den Holocaustgedenktag erstellt. Darin gehe es unter anderem auch um das Stolperstein-Projekt sowie um das Konzentrationslager Neuengamme, das die Schüler der JBS besucht haben. Näheres ist auf der Homepage zu erfahren. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Patenschaft zwischen der Schule und dem Hamburger Thalia-Theater, das das Einpersonenstück „Das ist Esther“ im Klassenraum aufführte – ein Stück, in dem es um eine Holocaustüberlebende geht.



> www.jbs-pinneberg.de