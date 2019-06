Schüler nehmen Fehltage in Kauf

„Fridays for Future“: Erneut Demonstration für Klimaschutz vor der Drostei / Protestzug durch die Pinneberger Innenstadt

von René Erdbrügger

15. Juni 2019, 16:18 Uhr

Pinneberg | „Wir sind hier. Wir sind laut. Weil Ihr uns die Zukunft klaut“, skandierten gestern etwa 200 Schüler auf dem Drosteiplatz. Sie zogen in Richtung Pinneberger Rathaus. Dorthin, wo die Verantwortlichen sitzen. Plakate wurden geschwenkt. Darauf waren Forderungen wie „Abschaltung von Kohlekraftwerken“ und „Vegane Ernährung“ zu lesen. Ja, es wurde auch expressis verbis politisch. Zum Beispiel, als der Sänger von Dirt Nutz, eine Band aus dem Geschwister-Scholl-Haus, rappte: „Mit den Grünen kann’s was werden.“ Später zogen die Schüler durch die Innenstadt: Am Johannes-Brahms-Gymnasium vorbei, die Bahnhofstraße hinunter und dann über den Damm wieder zurück zur Drostei. Mit Ausrufen wie „Auto aus, holt das Fahrrad raus“ machten sie lautstark auf sich aufmerksam.

Die „Fridays for Future“-Bewegung macht weiter Druck. Seit Monaten bleiben in vielen Ländern weltweit Schüler einmal pro Woche dem Unterricht fern, um ihren Unmut darüber zu äußern, weil die Politik nicht handelt, um die Erderwärmung aufzuhalten. Initiatorin der „Fridays for Future“-Bewegung ist die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg, heiße Anwärterin auf den Friedensnobelpreis.

Einer der Initiatoren im Kreis Pinneberg ist Malte Knöppler, Schüler aus der 13. Klasse der Waldorfschule Elmshorn. Er hatte zur Demo in Pinneberg aufgerufen. „Ich erhoffe mir einen Wandel in Politik und Gesellschaft. In der Gesellschaft haben wir bereits viel erreicht, wie man auch an der Wichtigkeit von Klimaschutz bei der Wahlentscheidung bei der Europawahl gesehen hat. Nun ist es an der Politik, endlich konsequent zu handeln“, sagte er. Noch seien die Ziele aber nicht erreicht. Deswegen werde weiter gestreikt. „Nicht jeden Freitag, aber regelmäßig“, sagte er. Schließlich laute das Motto: „Wir streiken, bis ihr handelt.“

Einigen Erwachsenen geht das zu weit. Sie sprechen von Schulschwänzerei. Doch fest steht auch: Für ihr Engagement nehmen die Schüler auch Fehltage in Kauf und eine schlechte Benotung. Soll heißen: die Note sechs.

„Heute sind es sechs Stunden, die ich fehle“, sagte Carlotta Rabe von der Johann-Comenius-Schule. Biologie, Spanisch und Englisch. Die 18-jährige Schülerin zeigt klare Kante. Sie demonstriert und schwänzt dafür den Unterricht, „weil mir die Umwelt wichtiger ist“.

Unterstützung bekommt sie von ihrer Mutter Anne Rabe, die gestern mit dabei war. „Ich finde es ganz großartig, dass die Schüler auf die Straße gehen.“ Sie sei früher selbst zu Friedensdemos gegangen. Auch Theresa Treumann, Schülerin des Johannes-Brahms-Gymnasiums, blieb gestern dem Französisch-, Latein- und Matheunterricht fern, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. „Mit Erlaubnis der Eltern. Die Proteste sind wichtig für unsere Zukunft“, sagte sie. Und was sagen die Lehrer dazu? „Die einen finden das gut, die anderen nicht“, weiß Treumann.

Eine, die die Demos richtig gut findet, ist Irene Thelen-Denk, Lehrerin am Schulzentrum Nord und Klima-Aktivistin. „Es ist so wichtig, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen und die Leute endlich aufwachen.“

Das sieht auch Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) so, wohl der einzige Pinneberger Politiker, der gestern vor Ort war. Er steht voll hinter den Schülern: „Sie werden uns schon sagen, was wir zu tun haben. Solche Sachen müssen aus der Jugend an uns herangetragen werden.“