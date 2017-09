Region Pinneberg in Kürze : +++ Schüler lernen wählen +++ Mit 200 Stundenkilometern durch Hamburg +++ Polizei erwischt Gurtmuffel +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

22.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn An der Elmshorner Elsa-Brändström-Schule (EBS) haben gestern 401 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ihre Stimmen abgegeben. Die Bundestagswahl am 24. September wurde quasi nachgestellt und so realitätsnah wie möglich durchgespielt. Juniorwahl heißt das bundesweit größte Schulprojekt, an dem sich in diesen Tagen über 3000 Schulen beteiligen – unter ihnen erneut die EBS, die sich an diesem Projekt auch bei der Bundestagswahl 2013 und der letzten Landtagswahl beteiligt hatte. Auch an zwei Quickborner Schulen probierten Schüler aus, wie es sich anfühlt, einen Wahlzettel auszufüllen.

Hamburg Mit knapp 200 Stundenkilometern ist ein 31-Jähriger bei einem illegalen Autorennen durch Hamburg gerast. Erlaubt sind auf der Strecke nur 80 km/h, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Beamten eines Messfahrzeugs waren am Mittwochabend zwei Autos auf der B5 aufgefallen, die von der Autobahnanschlussstelle Hamburg-Billstedt mit hohem Tempo stadteinwärts fuhren. Sie nahmen die Verfolgung auf und schalteten ihr Messgerät ein. Ergebnis: 197 km/h. In Hamburg-Hamm konnten die Polizisten einen der Wagen stoppen, während der andere flüchtete. Der 31-Jährige müsse nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten, 1200 Euro Geldbuße und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Erst zum Monatsanfang hatte eine Sonderkommission der Hamburger Polizei zur Bekämpfung illegaler Autorennen ihre Arbeit aufgenommen.

Barmstedt Die Barmstedter Polizei hat gestern Vormittag elf Autofahrer erwischt, die nicht angeschnallt waren. Wie Stationsleiter Sascha Schmidt mitteilte, hatten die Beamten von 11 bis 13 Uhr im Bereich Reichenstraße/ Feldstraße gestanden und insgesamt etwa 50 Fahrzeuge überprüft. Mit Handy am Steuer sei zwar keiner erwischt worden, aber die Zahl der Gurtmuffel viel zu hoch, sagte Schmidt. „Das ist kein so schönes Ergebnis.“ Er kündigte an, die Polizei werde weiterhin regelmäßig kontrollieren, auch auf Tempoverstöße.

Quickborn In der kommenden Woche wird die Quickborner Ratsversammlung die Voraussetzungen für den Bau der Kindertagesstätte Zeppelinstraße schaffen. Das Gremium tagt am Montag, 25. September, ab 19 Uhr, in der Mensa der Quickborner Comenius-Schule, Am Freibad 3-11. Außerdem bereitet die Politik mit der Bildung eines Gemeindewahlausschusses die Kommunalwahl 2018 vor. Die Sitzung ist öffentlich, Zuhörer sind willkommen.

Wedel Ideen und Kompetenz der Wedeler Bürger sind gefragt, wenn bei der dritten Klimaschutzkonferenz am Mittwoch, 11. Oktober, lokale Lösungen erarbeitet werden sollen. Unter dem Motto „Wedel gestaltet seine Zukunft“ laden Klimaschutzmanagerin Simone Zippel und Bürgermeister Niels Schmidt ein, sich einzubringen und mitzuwirken.

Kreis Pinneberg Die Apfelernte ist in diesem Jahr so schlecht wie schon lange nicht mehr. „Der Ertrag ist etwa ein Drittel schlechter als üblich“, sagt Georg Kleinwort, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Pinneberg. Das liege vor allem an dem zu kalten und feuchten Wetter zur Blütezeit. „Insbesondere war es für die Bienen zu kalt“, erklärt Kleinwort. „Die kommen erst ab 13 Grad aus ihren Stöcken. Und wenn die Apfelbäume nicht bestäubt werden, gibt es auch keine Äpfel.“ Trotz der schlechten Ernte wird sich der finanzielle Schaden für die Landwirte im Kreis voraussichtlich in Grenzen halten. Denn: Weil die Ernte in ganz Europa schlecht ist, werden auch deutlich höhere Preise aufgerufen. In diesem Jahr muss der Verbraucher bis zu drei Euro für das Kilo Äpfel bezahlen. Für Kleinwort ist das zwar ein deutlich zu hoher Preis – er befürchtet geringere Abnahmemengen als üblich. Aber immerhin bekämen die Obstbauern in diesem Jahr mit 80 Cent etwa doppelt so viel für das Kilo wie im Vorjahr. „Das ist endlich ein angemessener Preis“, sagt Kleinwort. „Den brauchen wir auch bei bis zu 40 Cent Produktionskosten pro Kilo.“

Schenefeld Die Ratsversammlung der Stadt Schenefeld lädt für Donnerstag, 28. September, um 19 Uhr zu einer öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung in den Sitzungssaal, Holstenplatz 3-5, ein. Außer dem öffentlichen Teil für interessierte Bürger, werden einige Tagesordnungspunkte nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung allerdings voraussichtlich nicht öffentlich beraten werden.

Pinneberg Florian Kirsch (30) als Vorsitzender und Carl-Eric Pudor (44) sowie Michaela Romstöck (37) als Stellvertreter – das ist das neue Fraktionsteam der Pinneberger CDU. Nun haben sich die drei Kommunalpolitiker in den Räumen des Pinneberger Tageblatts vorgestellt. Ganz oben auf ihrer politischen Agenda: die Schulbauerneuerung und die Sanierung des Pinneberger Haushalts.

Uetersen Gestern um kurz vor 8 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an den Esinger Steinweg ausgerückt. Ein piepender Rauchwarnmelder hatte die Nachbarn aufgeschreckt, die im Flur des Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahrnahmen. Die Einsatzkräfte mussten gewaltsam in die Wohnung im ersten Stock eindringen, da der Mieter nicht zu Hause war. Das offene Feuer im Wohnzimmer konnte schnell gelöscht werden. Den Rauch bliesen die Feuerwehrleute mit einem großen Lüfter aus der Wohnung, die nach Polizeiangaben weiter bewohnbar ist. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten.

Schleswig-Holstein Über die A1 bei Lübeck sollen von Ende 2018 an Lastwagen mit Elektroantrieb rollen. Mit Bundesmitteln entsteht dort auf einem knapp sechs Kilometer langen Abschnitt eine von zwei bundesweit geplanten Teststrecken. Schleswig-Holsteins Landesregierung sowie Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung. „Der E-Highway bietet die Möglichkeit, einen ökonomisch wie ökologisch nachhaltigen Güterverkehr auf den Weg zu bringen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bei der Unterzeichnung in Kiel.