Schüler basteln für die Umwelt

Jugendliche der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg belegen den zweiten Platz beim diesjährigen Upcycling-Wettbewerb

Avatar_shz von shz.de

20. September 2019, 10:16 Uhr

Pinneberg | „Meine Schüler für den Umweltschutz zu sensibilisieren, das ist mein Ziel“, erläutert Tim Jendrny (39). Und das ist ihm gut gelungen: Der Deutsch und Sportlehrer hat mit seinen Schülern den zweiten Platz beim diesjährigen Pinneberger Upcycling-Wettbewerb gewonnen. Der Preis wurde am Mittwoch, 18.September, durch die Kreisverwaltung Pinneberg verliehen. Jendrny unterrichtet am Förderzentrum der Grund- und Gemeinschaftssschule in der Saarlandstraße 4 die Flex-Klassen. In diesen Klassen werden die letzten beiden Schuljahre auf drei Jahre verteilt. „Das wir einen Preis gewinnen, damit haben wir nicht gerechnet“, gesteht Jendrny, dem Klimaschutz auch im Privaten wichtig ist. Er und seine Schüler bauten Insektenhotels aus wiederverwendbaren Materialien wie alten Holzplatten, Stöckern und Tannenzapfen.

Insekten gelte es zu schützen, betont Jendrny. Dies seinen Schülern zu vermitteln, daran liege ihm viel. „Am Anfang waren die Jugendlichen skeptisch. Denn die Problematik des Insektensterbens spielt in ihrer Lebenswelt keine große Rolle. Nach und nach stieg aber die Begeisterung“, fährt Jendrny fort.

Der Wettbewerb wurde von der Kreisverwaltung Pinneberg ausgerichtet. Die dreiköpfige Jury bestand aus Anja Vratny vom Fachdienst Umwelt, Marko Hoffmann vom Bürgerservice und dem Bundesfreiwilligen Anton Durchdewald. Insgesamt haben 27 Schulklassen, Jugendgruppen und Vereine teilgenommen. Ihre Aufgabe war es, aus alten und auch kaputten Dingen, etwas Neues zu kreieren. So funktioniert modernes Upcycling.



Beurteilung für Material und Kreativität





Die besten fünf Projekte bekamen eine Auszeichnung. Beurteilt wurden sie nach fünf Kriterien. Dabei spielten sowohl das Ausgangsmaterial eine Rolle als auch die Praxistauglichkeit sowie die Nachhaltigkeit. Des weiteren flossen die Kreativität als auch die Präsentation mit in die Beurteilung der Jury ein. „Ich habe noch nie zuvor ein Insektenhotel gebaut. Also war ich neugierig, wie dies in der Praxis funktioniert“, sagt Yassin Özer (15). Yassin besucht eine der drei Flex-Klassen im Förderzentrum. „Wir haben in kleinen Gruppen von zwei bis drei Schülern zusammengearbeitet. Acht Wochen hat es gedauert, die Insektenhotels fertigzustellen. Ich freue mich sehr, dass wir den zweiten Platz des Wettbewerbs gewonnen haben. Das ist schon ziemlich cool“, ergänzt Yassin, dessen Lieblingsfächer Mathe und Sport sind.

Und der Schutz von Insekten ist laut Naturschutzbund (Nabu) aktueller und wichtiger denn je. Auf der ganzen Welt gibt es rund eine Million verschiedene Insektenarten. Doch ihre Existenz ist bedroht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Durch den vermehrten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, aber auch durch den globalen Klimawandel verlieren diese Tiere immer mehr an Lebensraum.

Das weiß nun auch Angelina Paris (14). „Das Projekt hat mein Bewusstsein für den Klimaschutz beeinflusst. Ich habe während dieser Zeit viel gelernt. Ich mochte schon immer Tiere und die Natur. Jetzt ist mir deren Schutz noch wichtiger geworden.“

Den fünften Platz des Wettbewerbs belegten die Naeeehtanten, ein Projekt von drei Mädchen aus Hasloh, die aus alten Klamotten neue, trendige Kleidungsstücke hergestellt haben. Auf Platz vier landete die Gemeinschaftsschule Rugenbergen mit geflochtenen Papierkörben aus alten Prospekten. Platz drei ging an die Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn ebenfalls mit einem Modeprojekt, in dem Kleidungsstücke kreativ umgestaltet wurden. Den ersten Preis gewann die Helgoländer James-Krüss-Schule mit der Idee, zu schauen, was sich so in Schubladen und Schränken versteckt. Aus diesen Schätzen bastelten die Schüler Brauchbares und Nützliches: Taschen, Badematten oder Putzlappen.

„Der zweite Platz ist ein hervorragendes Ergebnis, auf das wir stolz sind“, sagt Jendrny. Das Preisgeld in Höhe von 200 Euro möchte seine Klasse gern für einen Ausflug verwenden, wohin ist noch unklar. Der Upcycling Wettbewerb habe deutlich gezeigt, wie viel Einfallsreichtum junge Menschen besitzen. Ihnen spielerisch zu zeigen, wie sie sich für den Umweltschutz stark machen können, war Intention der Veranstalter. „Umweltschutz geht uns alle an. Jeder kann dazu beitragen, die Welt, in der wir leben, besser zu machen“, schließt Jendrny ab. Die fertigen Insektenhotels finden nun ihren Platz im Schulgarten. Dort bieten sie Bienen und Fliegen, Ameisen und Käfern ab sofort ein neues Zuhause.