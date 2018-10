Schüler aus aller Welt im Radio

von René Erdbrügger

04. Oktober 2018, 12:50 Uhr

Radio Pinneberg sendet am Dienstag, 9. Oktober, eine internationale Gemeinschaftsproduktion von Schülern aus aller Welt. Aufgrund der großen Resonanz bei Teilnehmern und Hörern ist dieses Projekt mit dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) seit vielen Jahren fest etabliert bei Radio Pinneberg.

Innerhalb nur eines Vormittags entstand so eine ganze Sendestunde, in der die Schüler sich gegenseitig interviewen, Klischees über Deutschland aufdecken und erzählen, wie

sie zu ihrer Reise nach Deutschland gekommen sind. Die Sendung beginnt um 16 Uhr. Radio Pinneberg sendet auf UKW 96,0 sowie über die Kabelfrequenz 95,45 oder per

Livestream im Internet unter www.radiopinne berg.de.