Voting des Tages : Schüler ab der fünften Klasse müssen im Unterricht Maske tragen – wie stehen Sie dazu?

01. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die zweiwöchige Maskenpflicht nach den Herbstferien im Schulunterricht in Schleswig-Holstein für sinnvoll. „Es ist eine Maßnahme, die durchaus dazu beitragen kann, das Infektionsgeschehen im Rahmen zu halten“, sagte GEW-Landesgeschäftsführer Bernd Schauer am Donnerstag (1. Oktober) in Kiel. Auch die Vorsitzende des Landeselternbeirates Gymnasien Schleswig-Holstein, Claudia Pick, sieht dadurch ein Stück mehr Sicherheit.

Nach den Herbstferien müssen Schüler in Schleswig-Holstein ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen.

Schüler ab der fünften Klasse müssen im Unterricht Maske tragen – wie stehen Sie dazu?

