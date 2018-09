Schreibwerkstatt in der Drostei

von René Erdbrügger

27. September 2018, 13:25 Uhr

Unter Leitung von Dozentin Patrizia Held bietet die Drostei Pinneberg, Dingstätte 23, einen Workshop heute von 15 bis 18 Uhr zum kreativen Schreiben für junge Leute ab zwölf Jahren an. In lockerer Atmosphäre kann jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen, seine Gedanken zu Papier bringen, Ideen aufschreiben, neue Geschichten schreiben oder Texte von anderen hören. Die Kosten betragen 13 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist erwünscht per E-mail an assistenz@drostei.de oder unter Telefon (0 41 01)2 10 30.