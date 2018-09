Schreibwerkstatt in der Drostei

von René Erdbrügger

20. September 2018, 17:17 Uhr

Unter der Leitung von Dozentin Patrizia Held bietet die Drostei am Freitag, 28. September, einen Workshop zum kreativen Schreiben

für junge Leute ab

zwölf Jahren an. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 13 Euro. Beginn ist um

15 Uhr. Die Schreibwerkstatt richtet sich an Jugendliche, die schon

immer mal ihrer Fantasie freien Lauf lassen wollten. In lockerer und ungezwungener Atmosphäre richtet sich der Workshop an alle, die Lust haben zu schreiben – egal, ob mit oder ohne schriftstellerische Vorerfahrung. Eine verbindliche Anmeldung unter assistenz@drostei.de oder telefonisch unter (0 41 01) 2 10 30 ist erwünscht.