Tornesch : Schredderanlage der Gab fängt Feuer

Eine Spraydose soll der Auslöser gewesen sein. 25 Helfer der Feuerwehr Tornesch rückten mit fünf Einsatzwagen aus.

von Tobias Thieme

13. April 2018, 16:07 Uhr

Tornesch | Eine Schreddermaschine in der Müllverbrennungsanlage der Gab in Tornesch hat am Freitag Feuer gefangen. 25 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch rückten mit fünf Einsatzwagen aus.

Foto: Tobias Thieme

„Die Betriebsfeuerwehr hatte die Flammen aber bereits gelöscht, als wir eintrafen“, sagte Wehrführer Dirk Lolies. Wegen der starken Rauchentwicklung kontrollierten Retter die Betriebshalle mit einer Wärmebildkamera. Laut Gab-Geschäftsführer Jens Ohde war eine Spraydose Auslöser des Feuers. Eine Gefährdung der Bevölkerung habe nicht bestanden. Auch habe es keine Verletzten gegeben. Der Alarm war gegen 10.45 Uhr ausgelöst worden. Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.