Schon wieder Zoff um die K 22

Kreisverwaltung möchte Geld für Verkehrsgutachten / Ob es dafür eine Kreistagsmehrheit gibt, ist nicht sicher

Avatar_shz von Bernd Amsberg

01. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Es ist ein Jahrzehnt-Projekt, die Kreisstraße 22, die Tornesch und Uetersen verbindet. Nicht, weil sie so bedeutend ist. Aber weil seit Jahrzehnten darüber gestritten wird. Nun bahnt sich erneut Zoff an. Es geht um 150 000 Euro aus dem Kreishaushalt. Ein Summe, die man im Jargon von Ex-Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper getrost als „Peanuts“ bezeichnen könnte. Jedenfalls angesichts eines Doppelhaushalts mit jährlichen Einnahmen von rund einer halben Milliarde Euro. Doch um die Höhe der Summe geht es auch gar nicht. Eher um die Symbolkraft des Betrags. Denn damit ginge es einen kleinen Schritt in Richtung Realisierung des Projekts. Deshalb ist es alles andere als sicher, dass es eine Mehrheit für die Bereitstellung der 150 000 Euro geben wird. Mit dem Geld soll ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben werden.

Um den Ausbau der Kreisstraße wird seit den 1970er Jahren gerungen. Vor gut einem Jahr hat die Planfeststellungsbehörde des Landes den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau der K 22 getroffen. Dagegen klagen zwei betroffene Eigentümer.

Das Land hat in diesem Zusammenhang dem Kreis die Erstellung eines neuen Verkehrsgutachtens empfohlen. „Möglicherweise ist das Gelände, in dem die Verkehrsströme beobachtet werden, nicht weit genug gefasst“, sagt Jürgen Tober, der zuständige Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung.

Der Empfehlung des Landes möchte die Kreisverwaltung nachkommen, wie es in einer Vorlage für den Verkehrsausschuss des Kreistags heißt: „Seitens der Planfeststellungsbehörde wird zur Fortführung des Verfahrens die Neuerstellung eines Verkehrsgutachtens als erforderlich angesehen.“ Und damit auch die Bereitstellung der 150 000 Euro.

Den Doppelhaushalt 2019/2020 haben federführend CDU und Grüne erarbeitet. SPD, Linke und drei der vier AfD-Politiker stimmten schließlich zu.

„Grundsätzlich stehen wir nach wie vor hinter dem Ausbau der K 22“, begründet CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann das geplante Ja ihrer Fraktion zu den Gutachten-Kosten. Doch mit den Grünen geht, anders als beim Kreishaushalt, in diesem Punkt nichts. „Wir werden dem nicht zustimmen“, sagt Thomas Giese, Chef der grünen Kreistagsfraktion. Alles andere wäre auch eine 180-Grad-Wende gewesen. Denn die Grünen lehnen das Projekt von Anfang an ab.

Die SPD steht zwar seit Jahren grundsätzlich zur K 22, ist aber nicht bereit, nur weil die Haushaltskoalition von Grünen und CDU bei dieser Straße offensichtlich unüberbrückbare Differenzen hat, den Christdemokraten als Mehrheitsbeschaffer zur Seite zu springen. „Die langfristige Finanzierung der K22 muss auf ein stabiles Fundament gestellt werden und darf nicht von zufälligen Mehrheiten abhängig sein“, macht Fraktionschef Hans-Helmut Birke deutlich.

Die FDP wird hingegen zustimmen: „Die K 22-Planung sollte an die aktuelle Verkehrssituation angepasst werden“, sagt Kreistagsfraktionschef Olaf Klampe. Mittlerweile sei beispielsweise die Pinneberger Westumgehung fertig. Das müsse berücksichtigt werden. Über mögliche Konsequenzen des neuen Gutachtens könne diskutiert werden, wenn es fertig sei. „Wenn es jetzt aber diese Möglichkeit gibt, sehen wir das positiv und würden der Bereitstellung der Mittel zustimmen“, sagt Klampe.

Bei der Linkspartei ist das nicht sicher. Die Fraktion möchte, dass in dem neuen Verkehrsgutachten auf jeden Fall der Radverkehr und die K 22 auf keinen Fall verbreitert wird. „Wir werden das Thema noch intensiv in der Fraktion beraten“, sagt Fraktionschef Klaus-Dieter Brügmann.

Beratungsbedarf hat auch noch die AfD. „Generell sind wir aber für den Ausbau der Straße“, betont Fraktionsvorsitzender Bernhard Noack.

Ein klares Ja gibt es von der Wählergemeinschaft KWGP. „Der Ausbau der Straße ist nötig, da hilft kein Rumeiern. Deshalb sind wir dabei, wenn Geld für das Gutachten bereit gestellt werden muss“, sagt Fraktionschef Burghard Schalhorn.

CDU, FDP und KWGP haben zusammen 29 der 62 Sitze im Kreistag. Mit der AfD (drei Sitze) wäre die Mehrheit für die Gutachtenkosten gesichert. Aber ein Selbstgänger wird das nicht. Die Beratung beginnt am 5. November im Wirtschaftsausschuss.