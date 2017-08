Schon wieder einer im Graben

vergrößern 1 von 1 Foto: Lottmann 1 von 1

Drei in den Graben gerutschte Lkw in sechs Wochen – das ist die ernüchternde Bilanz an der Raa-Besenbeker Dorfstraße. Am gestrigen Mittwoch ist der vorerst letzte Fall passiert. Ein Lkw, der mit Papier beladen war, rutschte in einer Kurve in den Graben – genau an der gleichen Stelle, an der schon die anderen Unfälle passiert waren.

Einen Grund für die drei Zwischenfälle sieht Kerstin Westphal vom Amt Elmshorn Land in der Vollsperrung der Bundesstraße B431 zwischen Elmshorn und Neuendorf. Viele Lkw-Fahrer würden, trotz Verbot, den Schleichweg über die Raa-Besenbeker Dorfstraße nehmen, um die Baustelle zu umfahren. „Das Problem ist, dass die Dorfstraße so viel Verkehr nicht trägt; gerade wenn entgegenkommende Fahrzeuge passiert werden müssen. Die Banketten sind dafür nicht ausgelegt“, sagt Westphal.

Nach dem dritten Zwischenfall zieht das Amt Elmshorn Land nun die Konsequenzen und sperrt die Dorfstraße komplett. Die Sperrung soll so lange bestehen, bis die Bundesstraße B431 wieder freigegeben wird. Je nach Wetterlage ist ein Abbau der Baustelle frühestens ab dem 4. September zu erwarten, sagte Westphal. An der Dorfstraße sollen nur Anwohner die Sperrung passieren dürfen. „Wir wollen, dass die Fahrer die offiziellen Umleitungen folgen“, sagt Westphal. Dazu sollten die Verkehrsteilnehmer den Schildern folgen. „Manche sagen, da stehen keine Schilder. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben zurzeit so viele Baustellen, dass die Menschen die Schilder vielleicht übersehen“, sagte Westphal.

von Daniela Lottmann

erstellt am 24.Aug.2017 | 16:00 Uhr