Schon früh mutigen Schritt gewagt

von Knuth Penaranda

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:59 Uhr

„Herzlich willkommen in Schweden, im wunderschönen Värmland und hier bei uns im Alfred-Nobel-Museum in Karlskoga.“ Der Empfang durch Edith Oldenburg könnte freundlicher nicht sein. Sie hat sich an diesem Tag extra Zeit genommen, um den Besuchern aus Deutschland den berühmten Erfinder und Chemiker näherzubringen. Aber auch, um sie in ihrem idyllisch gelegenen Haus zu begrüßen, um über Land und Leute zu plaudern, und zu erzählen, warum ihr als Elmshornerin seit vielen Jahrzehnten das naturverbundene Leben in Mittelschweden so ans Herz gewachsen ist.

Edith Oldenburg ist eine bemerkenswerte Frau mit einer bemerkenswerten Vita. Geboren im Dezember 1937 in Königsberg und später wohnhaft in Tilsit musste sie nach dem Krieg schon als kleines Mädchen zusammen mit ihrer Familie Flucht und Vertreibung durchleben. In Elmshorn fand sie eine neue Heimat. Nach Volks- und Berufsschule arbeitete sie zunächst als Näherin, kümmerte sich anschließend in der Baumschule Kordes auch um die Veredelung von Rosen. Im Januar 1957 fasste sie im zarten Alter von 19 Jahren den mutigen Entschluss, den Sprung ins Ausland zu wagen, um im schwedischen Örebro – 200 Kilometer westlich von Stockholm – eine Stelle als Haushaltshilfe anzutreten.

„Heute würde man Au-pair dazu sagen“, meint sie schmunzelnd. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen und lieben, mit dem sie bis zu dessen Tod 57 glückliche Jahre verheiratet war. Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, das war für die junge Mutter schon in den 1960er-Jahren ein Anliegen. Sie bildete sich weiter, studierte in Örebro Deutsch und Geschichte, machte 1972 ihr Examen, um anschließend als Lehrerin zu arbeiten. Doch es sollte anders kommen. Die Firma Bofors/Steel Projects, die Stahlwerke in der ganzen Welt baute, holte Edith Oldenburg zu sich – nicht zuletzt auch wegen ihrer hervorragenden Sprachkenntnisse.





Eine Stahlfirma mit großer Geschichte

Viele wichtige Ereignisse gab es in ihrem weiteren beruflichen Leben. Dazu zählt natürlich auch der Anruf eines „Headhunters“, der sie als Chefsekretärin des Vorstandsvorsitzenden von „Scana Steel Björneborg“ engagierte. „Eine Stahlfirma mit großer Geschichte, die im Jahr 1894 von Alfred Nobel gekauft wurde“, wie Edith Oldenburg erklärt. Schon bald begann sie daraufhin, im Nobel-Museum in Karlskoga auszuhelfen, später Führungen zu übernehmen, um schnell zu einer gefragten Nobel-Expertin zu werden. Viele Vorträge hat sie mittlerweile über Alfred Nobel gehalten.

Im Dezember 2015 wurde sie zum Festakt an der Diplomatischen Akademie in Wien eingeladen, um dort als Kuratorin anlässlich des 120. Jahrestags über Alfred Nobel und sein berühmtes Testament – das 1895 in Paris unterzeichnet wurde – zu sprechen.

Sich mit Edith Oldenburg zu unterhalten, heißt viel über ihr aufregendes Leben zu erfahren, natürlich über den Stifter der Nobelpreise und vor allem über sein Land, das längst auch zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. „Die Menschen sind hier so freundlich und gelassen. Das Leben ist viel entspannter als in Deutschland“, sagt sie begeistert. Der Blick schweift von ihrem Wohnzimmer aus über den Möckeln-See, dessen Ufer nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt ist. Edith Oldenburg erzählt übers Kanufahren und Segeln im Sommer, übers Schlittschuhlaufen im Winter und viele andere Outdoor-Aktivitäten, die sie zusammen mit ihrer Familie jahrzehntelang mit großem Eifer betrieben hat. Dass sie sich die Liebe zu Rosen erhalten hat, auch davon kann man sich in ihrem hübschen Vorgarten ein Bild machen.



Übersetzerfirma mit vielen Stammkunden

„Bei uns in Schweden gibt es mittlerweile sogar die guten Kölln-Haferflocken zu kaufen“, sagt Edith Oldenburg lachend. Natürlich pflegt sie auch ihre Kontakte zur alten Heimat. „Ich habe noch eine Schulfreundin in Elmshorn und andere Freunde und Verwandte in vielen Teilen Deutschlands“, sagt sie. „Aber mit dem Alter werden es leider immer weniger.“ Edith Oldenburg hat bis heute auch eine Übersetzerfirma mit zahlreichen Stammkunden.

Und sie reist viel, hat nach wie vor viele sportliche und kulturelle Hobbys, hält Vorträge, geht gerne ins Konzert. Und freut sich, Gäste durchs Alfred-Nobel-Museum in Karlskoga führen zu dürfen. Im Dezember wird sie 80 Jahre alt. Sich komplett zur Ruhe zu setzen, dafür gibt es für sie keinen Grund. Warum auch.