Voting des Tages : Schokoladen-Land Deutschland: Welche ist Ihre liebste Süßigkeit?

17. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Süßer die Leute nie essen, könnte es in der Weihnachtszeit eigentlich auch heißen - in Abwandlung des Liedes „Süßer die Glocken nie klingen“. Schokolade spielt im Advent und an den Feiertagen eine große Rolle, auch wenn sie zum Fest Konkurrenz hat von Plätzchen, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius und Zimtsternen. Im Vergleich werden hierzulande zwar weniger Schoko-Weihnachtsmänner als Schoko-Osterhasen produziert und konsumiert, doch darf Weihnachten wohl trotzdem als Schokofest bezeichnet werden.

Welche ist Ihre liebste Süßigkeit?

Schokoladen-Land Deutschland: Welche ist Ihre liebste Süßigkeit? Schokolade. Marzipan oder Nougat. Gummibonbons wie Gummibärchen. Gebäck wie Plätzchen oder Kuchen. Eis. Etwas anderes. zum Ergebnis

