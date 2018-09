Schöneres Dorf – aber wie?

Für das geplante Ortsentwicklungskonzept Borstel-Hohenrades beteiligten sich zahlreiche Einwohner an der Bügerwerkstatt

von Janina Schmidt

27. September 2018, 17:17 Uhr

Es ist bislang weder eine Bauplanung, nicht einmal ein fertiger Entwurf, sondern nur eine Machbarkeitsstudie. Dies betonte Bürgermeister Harm Kähler (FWG), der alle Bürger der Gemeinde zu einer „Konzeptwerkstatt über die Gestaltung der Ortsmitte in Borstel-Hohenraden“ eingeladen hatte. Kähler, sichtlich beeindruckt von der Vielzahl der Gäste, blickte in die Zukunft: „Wir wollen in einigen Jahren sagen können, dass die Entscheidungen für die Ortsentwicklung richtig war und wir alle daran beteiligt waren.“

Christiane Mahnke vom Büro „Architektur+Stadtplanung“ in Hamburg gab zunächst den Sachstand an das Publikum weiter. Demnach seien aufgrund vorheriger Besprechungen vier Varianten für einen neuen Ortskern als Diskussionsgrundlage entstanden, die mit den Bürgern öffentlich diskutiert werden sollen. Eine fünfte Option, die Variante 0, wurde auf dem Treffen nicht diskutiert. Sie sieht vor, alles im jetzigen Zustand zu belassen und lediglich notwendige Sanierungen oder kleinere Erweiterung vorzunehmen.

Egal ob Bedenken, Wünsche, eigene Vorschläge oder sonstige Anmerkungen, jeder Anwesende wurde aufgefordert, seine Meinung dazu zu äußern. Für die Diskussion gab Mahnke den Bürgern mit auf den Weg: „Wir haben reichlich Platz und Freiflächen. Was wir derzeit nicht haben, sind Räume. Aber jede Veränderung bedeutet auch erheblichen finanziellen Aufwand, der von der Gemeinde zu stemmen wäre.“ Auf Nachfrage eines Bürgers nach einer Größenordnung, nannte sie für die umfangreichste Variante 4 eine Investitionssumme von zirka 8,5 Millionen Euro.





Alles kommt auf den Tisch





In Anlehnung an die Workshop-Methode „World Café“ wurden anschließend in den vier Ecken der Halle alle vier Varianten anhand von Skizzen dargestellt. In den Gruppen wurde ausgiebig diskutiert, vorgeschlagen und wieder verworfen. Was für wichtig erachtet wurde, fand als Notiz auf den Plakaten seinen Platz oder kam auf einer Moderationskarte an die Pinwand – sei es der schlechte energetische Zustand der Turnhalle, der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz für die Fußballer, ein Clubheim, der desolate Zustand der Mensa der Ganztagsbetreuung oder ein Platz für die Bogenschützen. Auch jeder Verein und jede Institution des Ortes hatten bereits vorab ihre Wünsche angemeldet und letztlich gelte es, Prioritäten zu setzen und alles zusammen in einen vernünftigen Zeitplan zu bringen.

Ein Versprechen, dass alle Wünsche der Bürger und Vereine letztlich auch Gehör finden werden, konnte und wollte Kähler in seiner Zusammenfassung nicht abgeben. Sein Lob galt den Anwesenden: „Die Kasse der Gemeinde erlaubt wenig, aber es gibt Förderungen, die es gilt, mit konkreten und schlüssigen Vorschlägen zu beantragen. Dazu haben die Bürger heute einen wertvollen Beitrag geleistet.“

Alle Kommentare werden nun vom Planungsbüro gesichtet und in die Planungsunterlagen eingearbeitet. Danach wird es im November einen weiteren runden Tisch mit den Vereinen und Institutionen geben. Erst danach weiß man das, was eine Studie wie diese auch als Ergebnis schuldet: Ob eine Veränderung der Ortsmitte von Borstel-Hohenraden überhaupt machbar wäre – und wie der Weg dahin sein könnte. Kähler ermunterte jeden, gute Ideen auch im Nachhinein im Bürgermeisterbüro abzugeben.