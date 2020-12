In Elmshorn gestoppt : Schnell und aggressiv über die A23: Polizei stoppt Straßenrennen

Zeugen meldeten am Mittwochabend (16. Dezember) zwei Autofahrer, die sich an nahezu keine Regeln hielten. Die Polizei konnte sie schließlich stoppen.

von Philipp Dickersbach

18. Dezember 2020, 13:18 Uhr

Kreis Pinneberg | Sie fuhren aggressiv, schnitten andere Verkehrsteilnehmer und rasten mit mehr als 200 km/h: Auf der A23 haben sich am Mittwochabend (16. Dezember) zwei junge Männer offenbar ein Rennen geliefert. Nach Hinweisen mehrerer Zeugen gelang es der Polizei, das Duo zu stoppen.

Schwarze Fahrzeuge rasen über die A23

Es war zirka 20 Uhr als die Beamten die Anrufe erreichten. Laut Mitteilung sollten zwei schwarze Fahrzeuge - ein Audi Q 7 und ein BMW der 7er-Serie - von der A7 kommend auf der A23 in Richtung Norden unterwegs sein. Und zwar unter ständigem gegenseitigen Überholen sowie verbotswidrigem Überholen anderer Verkehrsteilnehmer. Zudem fuhren sie aggressiv auf andere auf. So ging es die A23 entlang, an den Pinneberger Anschlussstellen vorbei bis nach Elmshorn.

In Elmshorn endet die Fahrt

In der Krückaustadt führten die von der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen dann offenbar zum Erfolg. Auf der Wittenberger Straße konnten Beamte die beiden Fahrzeuge stoppen. Sie hatten die A23 zuvor offensichtlich an der Anschlussstelle Elmshorn verlassen. Am Steuer saßen zwei 20 und 22 Jahre alten Männer aus dem Quickborner Umland. Sie müssen sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun dringend weitere Zeugen, denen die Fahrweise der beiden Tatverdächtigen aufgefallen ist. Die Ermittlungen führt das Autobahnrevier Elmshorn, die Ermittler sind unter der Rufnummer 04821 / 602 5300 zu erreichen.