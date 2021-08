Voting des Tages : Schnell steigende Fallzahlen im Norden: Sollten Land und Kreise die Corona-Regeln wieder verschärfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. August 2021, 18:00 Uhr

Was ist los in Schleswig-Holstein? In den bisherigen Pandemiephasen konnte der Norden meist mit niedrigen Inzidenzwerten punkten – zeitweise sogar mit den niedrigsten bundesweit. Doch jetzt steigt die Zahl der Bürger, die sich mit dem Virus infiziert haben, stark an und Schleswig-Holstein ist nicht mehr Schlusslicht, sondern hat nach den beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin die höchsten Werte. Der Kreis Pinneberg wies am Freitag (6. August) die bundesweit achthöchste Inzidenz auf.

Wir fragen daher heute:

Schnell steigende Fallzahlen im Norden: Sollten Land und Kreise die Corona-Regeln wieder verschärfen? Ja, das wäre notwendig. Nein, die aktuellen Regeln reichen aus. Ich bin unentschlossen und würde vor einer Entscheidung noch abwarten. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.