Schnäppchenjäger und 300 Helfer

22. Rellinger Kinderkleider- und Spielzeugmarkt lockt mehr als 1500 Besucher an / Team sorgt für reibungslosen Ablauf

von shz.de

25. Februar 2019, 00:00 Uhr

Stefanie Telser, Katrin Werner und Janine Fehrs aus dem Organisationsteam des 22. Rellinger Kinderkleider- und Spielzeugmarkts (KKSM) zuckten die Schultern. „Wir haben keine Ahnung wie viele Einzelstücke es sind“, sagte Telser. Kleidung, vom Baby bis Größe 146, Spielzeug, Fahrräder, Hochstühle, Bücher und vieles mehr stapelte sich am Sonnabend in der Sporthalle der Caspar-Voght-Schule. 300 Helfer waren ehrenamtlich im Einsatz.

„Das ist ein wahnsinniges ehrenamtliches Engagement, das durch die Rellinger gezeigt wird“, sagte Telser. 100 Unterstützer kamen am Freitag, um Tische aufzubauen, Kleidung nach Größen, Spiele nach Hersteller und vieles mehr zu sortieren. Ebenso viele Helfer waren am Sonnabend während des Markts im Einsatz. Zweieinhalb Stunden wurden Waren wieder geordnet, Fragen beantwortet und vor allem kassiert. Dann rückten die letzten 100 Helfer an – das Abbauteam. Die einzelnen – mit Preisen und Anbieterkennung versehenen – Stücke wurden wieder in die Wäschekörbe und Kisten sortiert, die sich mannshoch auf der Tribüne der Sporthalle stapelten. „Das ist logistisch eine echte Herausforderung“, sagte Telser. Etwa 20 Personen umfasst das Planungsteam. Es gibt eigene Verantwortliche für die Personalplanung, die EDV, Organisation oder die Kassen.

„Die Leute standen schon vor der Eröffnung Schlange. Es dauerte mehrere Minuten bis alle in der Halle waren“, sagte Telser und schickte einen Dank an die Freiwillige Feuerwehr Egenbüttel und den Bauhof, die sich um den Verkehrsfluss kümmerten. „Es ist voller als im Vorjahr“, bilanzierte Telser. Damit dürfte die Marke von 1500 Besuchern geknackt worden sein.

„Wir haben ein wenig gestöbert. Irgendwas findet man ja immer“, sagte Bettina Nietzke. Zwei neue Spiele wurden es für Sohn Henry. „Wir haben diesmal wenig gekauft. Andere schleppen Säckeweise Sachen raus“, sagte sie. Auch Mann Marco war begeistert. Er war am Spielzeugstand fündig geworden und konnte seine Lego-Sammlung ausbauen. „Henry kommt langsam auch in das Alter und da muss ich dann wohl teilen“, sagte Marco Nietzke lachend.

„Uns ist wichtig, dass wir gute Ware und zufriedene Kunden haben“, sagte Telser. Schließlich werden 20 Prozent der Einnahmen für die fünf Kindergärten und drei Schulvereine in der Gemeinde gespendet. „Die Spendensumme wissen wir nach allen Abzügen meistens erst im August“, sagte Telser. In den letzten 20 Jahren seien mehr als 100 000 Euro zusammengekommen – im vergangenen Jahr etwa 8000 Euro. „Den Wert würden wir natürlich gern knacken“, sagte Telser.