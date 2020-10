Zeugen gesucht : Schmuck gestohlen: Einbruch in Halstenbeker Wohnung

Die Diebe verschafften sich bereits am Freitag (23. Oktober) Zutritt zu der Wohnung im Luruper Weg.

von Felisa Kowalewski

26. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Halstenbek | Einbruch in Halstenbek: Am Freitagabend sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung am Luruper Weg auf Höhe der Einmündung Holstenstraße gelangt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Wohnung wurde durchsucht

Die Einbrecher durchsuchten demnach die Wohnung und nahmen Schmuck mit. Wie hoch der Sachschaden ist, ist bisher nicht bekannt.

Die Kriminalinspektion Pinneberg ermittelt nun in dem Fall und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer zur Tatzeit oder auch in den Tagen vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten die Polizei Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 20 20 zu kontaktieren.

