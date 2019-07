Schmetterlingsgarten als Rückzugsort

Großstadt-Mission Prisdorf errichtet Gedenkstätte für geistig behinderte Menschen

von shz.de

04. Juli 2019, 16:00 Uhr

Prisdorf | Die Erinnerung ist wie eine Tür, durch die wir in Kontakt mit unseren Verstorbenen kommen. Viele Trauernde gehen deshalb auf den Friedhof oder besuchen einen anderen für sie wichtigen Platz. Dort finden sie die Möglichkeit, mit dem Verstorbenen allein zu sein, können Zwiesprache halten, ihre Gedanken und Gefühle frei laufen lassen.

„Aber unsere Bewohner kommen nicht so einfach auf den Friedhof“, sagt Heike Jordan. Die Bereichsleiterin der Großstadt-Mission ist in Prisdorf für das stationäre Wohnen und die Tagesbetreuung von über 40 Menschen mit geistiger Behinderung verantwortlich: „Als zwei unserer Bewohner verstarben, haben wir durch die Reaktionen in den Wohngruppen gemerkt, dass wir das Thema Trauer und Tod mehr in den Fokus rücken müssen“, räumt sie ein.



Trauer-Coaching für das Team





Um professionell und adäquat mit dem Thema Trauer umgehen zu können, ließ sich Jordans Team coachen. Ein sichtbares Ergebnis dieser Weiterbildungsmaßnahme ist jetzt im Ellernstrang 2 zu sehen – dort ist ein Schmetterlingsgarten entstanden, der den Bewohnern als Gedenkstätte und Rückzugsort dienen soll. „Wir alle brauchen solche Orte“, sagt Jordan. Durch das Coaching hätten die Mitarbeiter gelernt, dass jeder anders trauert: „Geistig behinderte Menschen benötigen mehr Zeit, ehe sie verstehen, dass der Verstorbene nicht mehr da ist. Sie trauern zeitversetzt. Viele gestalten sich die Situation erträglicher, indem sie fantasieren und erzählen, dass Mama gar nicht weg, sondern beispielsweise in Afrika sei“, erklärt Jordan. Denn besonders der Tod der Eltern würde bei vielen geistig behinderten Menschen als unbewältigbarer Verlust empfunden, aus dem ein existentielles Vakuum entstehen könne. Jordan. „Die Verbindung zu den Eltern ist oft symbiotisch. Plötzlich ist die Sicherheit und der Halt nicht mehr abrufbar.“ Das Problem: Wenn die Trauer nicht richtig verarbeitet würde, könne es sein, dass sich die Trauernden zurückentwickeln. Deshalb soll der Schmetterlingsgarten für die Bewohner Hilfestellung bieten. „Dort ist ein Platz, an dem traurige, aber auch freudige Gedanken an die Verstorbenen Raum bekommen“, so Jordan.

Der neue Schmetterlingsgarten konnte erst durch die Initiative von Wilfried Hans in die Tat umgesetzt worden. Gemeinsam mit Rüdiger Jurkat, der für den Technischen Dienst der Großstadt-Mission zuständig ist, hat der ehemalige Prisdorfer Bürgermeister Hans gebuddelt, gejätet und gepflanzt, bis die Gedenkstätte fertig war. Sogar die Bänke haben die beiden eigenhändig gebaut. Hans war kaufmännischer Vorstand und 43 Jahre bei der Großstadt-Mission tätig. Als er vor zwei Jahren in Rente ging, wünschte er sich keine Abschiedsgeschenke, sondern Spenden. „Da sind 4000 Euro zusammengekommen. Die haben wir dann in das Projekt Schmetterlingsgarten investiert“, freut er sich.

Für das Projekt gab es zudem viele Ideengeber und Leute, die ihr Know-how zum Thema beigesteuert haben. Hospizkoordinatorin Ute Eckhardt-Tams beispielsweise. Sie arbeitet im Palliativberatungsdienst in Pinneberg, Uetersen und Wedel und hat den Mitarbeitern der Großstadt-Mission wertvolle Grundlagen für die Trauerarbeit mit auf den Weg gegeben: „Die Mitarbeiter müssen erst einmal ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse beim Tod eines nahestehenden Menschen verstehen, ehe sie anderen eine Hilfe sein können. Unsicherheiten im Umgang sollten immer angesprochen werden.“ Ansonsten sei das Zuhören das Allerwichtigste. „Begleiter müssen lernen, das auszuhalten“, so die Hospizkoordinatorin.



Halbedelstein zum Festhalten





Außer Jordan hielt auch sie eine kleine Eröffnungsrede und brachte für jeden Bewohner der Tagesgruppe einen Halbedelstein zum Festhalten mit. Die Tagesgruppe übernimmt zukünftig die Patenschaft für die Gedenkstätte. Es sind ältere Teilnehmer, die nach 20 Jahren oder mehr aus der Werkstattarbeit ausgestiegen sind und dann Rentner wurden – sechs Plätze sind noch frei.

Die bei der Eröffnungsfeier anwesenden Bewohner waren besonders begeistert von dem großen Metallschmetterling, der auf einem Stein befestigt ist. Aber auch die schönen von Maria Luer gespendeten Stauden wurden gelobt. „Wir haben uns den Schmetterling ausgesucht, weil er das Werden und Vergehen sehr gut darstellt“, sagt Jordan.