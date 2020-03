Gastbeitrag des Landrats : „Schluss mit lustig“ in Zeiten von Corona: Oliver Stolz richtet klaren Appell an die Bürger des Kreises Pinneberg

Der Landrat fordert Solidarität, droht aber auch mit Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung von Auflagen.

20. März 2020, 12:30 Uhr

Pinneberg/Elmshorn | Sind Ausgangssperren im Norden wegen der Unvernünftigkeit der Bürger zu befürchten? Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schloss Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) eine Ausgangssperre für Schleswig-Holstein nicht mehr aus. Entscheidend wird dabei offenbar der Samstag (21. März) sein. Denn über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung von Corona-Infektionen wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dann einen Tag später mit den Bundesländern beraten.

Dabei werde die Wirkung der bisherigen Maßnahmen schonungslos analysiert, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Zugleich gelte es, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. "Wir handeln als Demokratie", sagte er. "Das gilt jetzt, und das wird auch weiter gelten." Im Zuge der Corona-Krise wendet sich nun Oliver Stolz, Landrat des Kreises Pinneberg, an die Bürger. Er schreibt:

Landesverordnungen und Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus sprechen eine eindeutige Sprache und schränken bewusst das öffentliche Leben ein. Sowohl der Ministerpräsident als auch die Bundeskanzlerin mahnen deutlich, sich mit sozialen Kontakten zurückzuhalten und sich nicht in größeren Versammlungen zu treffen. Offensichtlich will das nicht jeder verstehen.

Unverständnis über Corona-Partys

Vor Kurzem haben an mehreren Stellen im Kreis, unter anderem im Rellinger Ortskern, sogenannte Corona-Partys unter freiem Himmel stattgefunden. Ein weiterer bitterer Beigeschmack bei diesen Corona-Partys war der Vandalismus, der mit dieser Aktion einherging. Wir müssen in dieser herausfordernden Zeit solche Zusammentreffen vermeiden. Umsichtiges Verhalten erwarte ich auch von Jugendlichen, die wir sonst gern in den Städten sehen, die aber momentan lieber zu Hause bleiben sollten. Jeder kann sich anstecken und danach einen geliebten Menschen infizieren, der möglicherweise schwer erkrankt, weil er nicht so gute Abwehrkräfte hat.

Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit, zumal, wenn diese in den sozialen Netzwerken verabredet werden, müssen als öffentliche Veranstaltungen angesehen werden. Diese sind durch Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz verboten. Und das hat auch seinen Grund: Denn mit jedem Zusammenkommen könnte das Virus sich extrem ausbreiten.

Konsequenzen können folgen

Alle unsere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens für die dringendsten Angelegenheiten wie Arbeit und Einkauf werden nutzlos, wenn nur wenige sich nicht an die Regeln halten. Dagegen werden wir mit der nötigen Konsequenz ordnungsrechtlich vorgehen. Ich bin froh, dass wir hier Seite an Seite mit unseren örtlichen Polizeidienststellen stehen. Diese machen einen erstklassigen und absolut professionellen Job.

Auch die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet funktioniert ausgezeichnet. Jeder nimmt die Situation sehr ernst und arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung der Regelungen des Landes, insbesondere sind neben dem Gesundheitsamt des Kreises jetzt die Ordnungsämter in den Kommunen besonders gefordert, wir als Kreis werden hier unterstützen.

Gastro-Betriebe werden unter die Lupe genommen

Ab Sonnabend (21. März) werden auch die gastronomischen Angebote im Kreis genau unter die Lupe genommen. Dass es hier vereinzelt nicht so genau genommen wird, erfuhr ich gestern Nachmittag persönlich: Da war doch tatsächlich vor einem großen Baumarkt ein Imbisswagen geöffnet, als wäre nichts gewesen. Die telefonisch zur Schließung aufgeforderte Chefin behauptete, sie würde ihre Speisen nur „Außer Haus“ anbieten – angesichts gut besetzter Stehtische mit unbedarften Gästen erkennbar nicht die Wahrheit. Was mich besonders entsetzt: Derselbe Imbissstand wurde am Mittwoch bereits vom Elmshorner Bürgermeister angesprochen und geschlossen.

Ich habe großes Verständnis für die Gastronomen, die jetzt in Not geraten, und hoffe sehr, dass auch den kleinen Betrieben durch Maßnahmen der Regierung über diese schwere Zeit geholfen wird. Kein Verständnis habe ich aber, wenn diese Betriebe sich durch Verstöße gegen die Gesetze daran mitschuldig machen, dass die schweren Zeiten länger und härter werden. Das kann auch Konsequenzen für die gewerberechtliche Zuverlässigkeit haben.