Lottoglück zu Weihnachten : Schleswig-Holsteiner gewinnt 6,78 Millionen im Spiel 77

14.Dez.2017

Fast 6,78 Millionen Euro hat ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein gewonnen. Die Person aus dem Kreis Pinneberg hatte als einzige bundesweit die richtigen Zahlen im Spiel 77 und bekam dafür als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk exakt 6.777.777 Euro, wie NordwestLotto am Donnerstag mitteilte. Die Gewinnsumme ist die höchste, die bisher in Schleswig-Holstein im Spiel 77 erreicht wurde.

Der Gewinner ist der vierte Lotto-Millionär aus Schleswig-Holstein in diesem Jahr – und der zweite aus dem Kreis Pinneberg. Die beiden weiteren Lotto-Millionäre 2017 kommen aus dem Großraum Kiel und dem Kreis Nordfriesland. Am 25. Januar hatte ein Spieler mit 31 Millionen den bisher größten Lottogewinn in Schleswig-Holstein erzielt.