Voting des Tages : Schleswig-Holstein zwingt Urlauber zur Abreise – wie stehen Sie dazu?

01. November 2020, 18:00 Uhr

Wegen des Teil-Lockdowns zur Eindämmung des Coronavirus müssen Touristen aus Schleswig-Holstein spätestens am Montag (2. November) abreisen - mit Ausnahme der Urlauber auf den Nordsee-Inseln und Halligen. Für diese gelte eine drei Tage längere Frist bis zum Donnerstag (5. November) wegen der Kapazitäten im Fährverkehr und in den Autozügen, teilte die Landesregierung am Freitag (30. Oktober) in Kiel mit. Damit soll der Abreiseverkehr entzerrt werden.

Die Regierung verwies auf die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse für einen Teil-Lockdown, der am 2. November bundesweit beginnt und vier Wochen dauert. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte am Mittwoch beschlossen, dass "Übernachtungsangebote im Inland nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht-touristische Zwecke zur Verfügung gestellt" werden.

Wir fragen daher heute:

Schleswig-Holstein zwingt Urlauber zur Abreise – wie stehen Sie dazu? Ja, das ist die richtige Entscheidung. Ja, aber man hätte jedem gestatten sollen, den begonnenen Urlaub wie gebucht zu beenden. Nein, SH hätte Touristen weiter zulassen sollen. zum Ergebnis

