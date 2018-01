Region Pinneberg in Kürze : ++ Schlagermove soll verlegt werden ++ 23.000 Bürger arbeiten am Wohnort ++ Pinneberger Gewerbesteuereinnahmen steigen++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. Januar 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Gleich drei Großveranstaltungen sind am 14. Juli rund um die Reeperbahn geplant. Das ist der SPD und den Grünen im Bezirk Hamburg-Mitte zu viel des Guten. Die rot-grüne Mehrheit will den Schlagermove mit jährlich einer halben Million Besuchern auf ein anderen Tag und an einen anderen Ort verlegen. Der Veranstalter des Spektakels zeigt sich von den Plänen überrascht, der Senat könnte das geplante Verbot stoppen.

Kreis Pinneberg Es wird eingependelt und ausgependelt. Auf den Weg zu ihren Arbeitsplätzen müssen viele Menschen aus dem Kreis Pinneberg mobil sein. Viele fahren nach Hamburg. Viele aber auch in eine Gemeinde des Kreises Pinneberg. Es gibt allerdings auch zahlreiche Menschen, deren Wohnort gleichzeitig die Stadt oder Gemeinde ist, in der sie Arbeit gefunden haben. Immerhin fast 23000 Menschen sind es im Kreis Pinneberg. Die meisten von ihnen, knapp 7000, leben und arbeiten in Elmshorn, der größten Stadt des Kreises.

Pinneberg Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen in Pinneberg während der vergangenen Jahre kräftig an. Das berichtet Wirtschaftsförderer Stefan Krappa in seinem Tätigkeitsbericht. 2009 lagen die Erträge bei 10,5 Millionen Euro, 2017 bei 19,7 Millionen Euro. „Ich rechne damit, dass wir 2018 auf 20 Millionen Euro kommen“, sagte Pinnebergs Wirtschaftsförderer. Grund dafür sei ein positives Investitionsklima.

Hasloh Ein Unfall zwischen Tangstedt und Hasloh hat am Dienstagabend zu einem Großeinsatz für knapp 200 Feuerleute geführt. Allerdings lag das nicht daran, dass so viele Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt waren. Die Alarmierung so zahlreicher Kräfte geschah, weil der schwerverletzte Fahrer zunächst verschwunden war. Mehr als eine Stunde nachdem der Unfall gemeldet wurde, entdeckten die Helfer den Mann.

Elmshorn Wer als Künstler beachtet werden will, muss reisen. Im Jahr sind mehrere Ausstellungen keine Seltenheit. Auch ist die Arbeit nicht leicht in einen geregelten Tagesablauf zu pressen. Inspiration kommt nicht auf Knopfdruck – aber was, wenn es gerade fließt aber man in zehn Minuten die Kinder von der Kita abholen muss? Um Familienfreundlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit im Kunstbetrieb dreht sich der Frauenempfang 2018.

Uetersen Das Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) kehrt zur Neunstufigkeit zurück. Darauf hat sich die Schulkonferenz am Dienstagabend verständigt. Der Schulkonferenz gehören Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter an. 20 der Mitglieder votierten während der Abstimmung für G9, 16 waren dafür, es bei G8 zu belassen. Aufgrund der Vorgaben des Landes hätten sich 75 Prozent des Gremiums für einen Fortbestand der Achtstufigkeit entscheiden müssen. Die Änderung gilt bereits im kommenden Schuljahr.

Wedel Die Regale im Kronskamp sind voll, die Bilanz der Wedeler Tafel für das vergangene Jahr ist ausgezeichnet, betonen die beiden Vorsitzenden Karin Kost und Andrea Kohne dankbar. 17.007 Personen konnten 2017 von der Tafel versorgt werden. Gut 50.000 Tüten respektive 72 Tonnen Lebensmittel gingen über den Ausgabetresen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, knapp 100 an der Zahl, arbeiteten insgesamt 12.278 Stunden für die gute Sache.

Schenefeld Ein Mädchen, das gegen die Zeitdiebe kämpft: Der Roman „Momo“ von Michael Ende ist bis heute beliebt. Das Gymnasium präsentiert nun eine Bühnenfassung des Stoffs. 16 Schüler stehen am Montag und Dienstag, 22. und 23. Januar, auf der Bühne des Forums des Schulzentrums. Sie schlüpfen in insgesamt 40 Rollen. Hinter der Bühne wirken 15 Schüler aus den neunten und zehnten Klassen mit.

Schleswig-Holstein In Kiel wurde einer der größten Rauschgiftfunde aller Zeiten sichergestellt. Nachdem bereits seit dem 19. Januar 2017 ein vorbestrafter Mann observiert wurde, konnten knapp 19 Kilogramm Speed und etwa ein Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Das in Plastikdosen und dazu in Plastikfolie eingeschweißte Amphetamin stellt in etwa die Gesamtmenge der in Kiel im gesamten vergangenen Jahr sichergestellten Drogen.