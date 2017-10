90 Kinder betroffen : Schimmel-Schock in Pinneberg: Kita muss sofort geschlossen werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

von René Erdbrügger

erstellt am 06.Okt.2017 | 15:43 Uhr

Pinneberg | Schimmel-Schock in Pinneberg: Die Kita Ostermannweg in Pinneberg-Nord ist am Freitag geschlossen worden. Die Eltern wurden eiskalt erwischt. Der Schritt des Trägers – das Kindertagesstättenwerk Pinneberg – kam zwar überraschend, aber nicht unerwartet. Bereits im März hatte der Träger mitgeteilt, dass das Gebäude marode sei und drohte mit Schließung, wenn die Stadt die Sanierungskosten nicht übernehmen würde. Seit Donnerstagnachmittag liegt dem Träger nun ein Gutachten vor, das ihn zur sofortigen Schließung veranlasst hat. Dieses weist in einigen Räumen hohe bis sehr hohe Schimmelpilzkonzentrationen auf. Eines steht fest: Die Kinder werden kurzfristig die Räume nicht mehr nutzen dürfen. Laut Angaben des Trägers soll jetzt nach einer räumlichen Übergangslösungen für die etwa 90 betroffenen Kinder gesucht werden.