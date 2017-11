Diskussion : Schimmel-Kita in Pinneberg: Eltern sind verzweifelt

vergrößern 1 von 2 Foto: René Erdbrügger 1 von 2

von Felisa Kowalewski

erstellt am 23.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Pinneberg | Wohin kommen die Kinder der geschlossenen Heilig-Geist-Kita im Ostermannweg? Die Zukunft ist ungewiss: Viele Eltern kamen am Dienstag ins Pinneberger Rathaus in den Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren unter Leitung von Ulrike Bues (Grüne und Unabhängige). Sie wollten die Diskussion der Politiker um einen Neubau und ein von der SPD eingebrachtes Interessenbekundsverfahren für alle Träger verfolgen. Und sie wollten ihre Meinung sagen.

Die evangelische Kita in Pinneberg-Nord wurde wegen Schimmel im Oktober über Nacht geschlossen (wir berichteten). Der Träger, das kirchliche Kindertagesstättenwerk Pinneberg, reagierte prompt: Die 110 Kinder wurden provisorisch auf andere Kitas im Kreis verteilt.

Das macht die Situation für die Eltern kaum leichter. Eine Mutter berichtete in der Einwohnerfragestunde der Sitzung unter Tränen von den anhaltenden Problemen: „Ich habe schlaflose Nächte. Ich finde keine Tagesmutter, aber ich muss arbeiten und der Weg zur Ersatz-Kita dauert einfach zu lang bei der Verkehrslage morgens in Pinneberg.“

Jeanine Duphorn, Elternvertreterin, forderte deshalb Planungssicherheit und ein schnelles Verfahren. „Viele von uns sind berufstätig“, sagte sie. Und: „Es ist wichtig, dass der Kindergarten wieder zusammen ist. Die Kinder vermissen ihre Freunde. So geht es definitiv nicht weiter.“

Das sahen die Politiker genauso: Einstimmig wurde beschlossen, dass neu gebaut wird und für die Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren ein Provisorium her muss, in dem die Kinder zentral untergebracht werden. Streit entbrannte aber über das Interessenbekundungsverfahren.

Die SPD beantragte, dass alle in Frage kommenden Träger sich an dem Verfahren beteiligen sollen. „Wir sind verpflichtet zu prüfen, was die beste Lösung ist“, erläuterte Dieter Tietz (SPD). „Dabei gibt es drei Möglichkeiten: Ein Neubau auf dem bestehenden Grundstück, ein Angebot anderer Träger zu realisieren oder dass die Stadt selbst Träger wird.“

Bernd Hinrichs (CDU) ergänzte: „Das beste Ergebnis wäre, dass die Kirche das Grundstück stellt und die Kita baut, aber sie kann keine Eigenmittel einbringen.“ Der Vorteil des Interessenbekundungsverfahrens wäre, dass alle Träger angesprochen und sich dadurch mehr Möglichkeiten eröffnen würden.

Dagegen stellte sich Manfred Stache (Grüne und Unabhängige): „Die Kirche wird das Grundstück nicht für einen anderen Träger zur Verfügung stellen und in einem solchen Verfahren hat sie – beispielsweise gegen die Wabe – keine Chance.“

Er argumentierte weiter: „Wir brauchen eh mehr Kitas, warum sollten wir das Grundstück verschenken?“ Hinrichs hielt dagegen: „Wir müssen das Verfahren sowieso durchführen, es ist keine Entweder-oder-Entscheidung.“

Bewegung kam in die Debatte, als Andreas Brenner vom Kita-Kreis Hamburg aus dem Publikum heraus mitteilte, dass die Kirche bereits einen Bauvorantrag gestellt hat. „Die Kirche würde den Bau und das Kreditrisiko übernehmen, aber die Finanzierung muss aus dem Kita-Haushalt kommen, da gehört sie hin“, sagte er. Laut Tietz könnte das zu einer Beschleunigung des Verfahrens führen. Die Verwaltung will dies jetzt prüfen.

Der Ausschuss gab unterdessen für das Interessenbekundungsverfahren grünes Licht. Am 7. Dezember fällt in der Ratsversammlung die letzte Entscheidung.