Schicksalsschläge überwinden

Ein Zeitungsbericht über die Rellingerin Edith Poitiers (82) beeindruckte Ingrid Meißner (74) nachhaltig. Die Faszination für den Lebenslauf der sich in einer männerdominierten Branche durchsetzenden Poitier war so stark, dass Meißner sie porträtierte. Sie hat Edith Poitiers in der Broschüre „Frauen in Rellingen vom 19. Jahrhundert bis heute“ vorgestellt. Beide Frauen lernten sich im Zuge des Projekts „Frauen und Heimat“ kennen und schätzen.

„Es hat mich fasziniert, dass sie sich als junge Witwe und Führungskraft einer renommierten Tischlerei behauptet hat“, sagte Ingrid Meißner. Im Jahr 1957 heiratete die Konditorei-Fachverkäuferin Edith Poitiers den Tischlermeister Siegfried Poitiers. Mit einem Tischlereibetrieb machte sich das Paar noch im gleichen Jahr selbstständig. Als Edith Portier im vierten Monat schwanger war, erkrankte ihr Mann plötzlich an einem Aneurysma und starb. Edith Poitiers gelang es, sich hoch zu kämpfen. Sie suchte ein neues Grundstück für den Betrieb, ließ ein Werkstattgebäude bauen und führte die Tischlerei in Rellingen weiter. Die gebürtige Hamburgerin musste sich in der Gemeinde eine neue Existenz und einen Kundenstamm aufbauen. Rellingen sei ihr im Laufe der Zeit zur Heimat geworden. „Ich habe in der Gemeinde sehr viel Positives erlebt“, so Poitiers. Sie habe den guten Kontakt zum Rathaus und die persönliche Atmosphäre in der Gemeinde geschätzt. Edith Poitiers ist heute noch aktive Reiterin und genießt das Zusammensein mit Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Ingrid Meißner empfindet das Leben in der Gemeinde ebenfalls als lebenswert. „Meine Wurzeln und mein Lebensmittelpunkt machen mein Heimatgefühl aus“, erläutert sie. Die gebürtig aus Niedersachsen stammende Meißner kam vor 40 Jahren nach Rellingen. „Davon war ich über 20 Jahre mit dem Herzen in Hamburg verblieben“, sagt sie. Sie lernte neue Menschen im Zuge des Projekts „Frauen und Heimat“ und in der evangelischen Kirchengemeinde kennen. „Es hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein heimatliches Gefühl für Rellingen entwickelt, dass sich immer noch vertieft.“ Sie sei in Schleswig-Holstein angekommen, schätze aber immer noch die Nähe zu Hamburg. Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben ist ihre Familie. Was sie sich für die Zukunft der Gemeinde erhofft? „Ich wünsche mir bezahlbare Wohnmöglichkeiten für Jung und Alt“, erläutert sie. Die Bedingungen hälfen, den Bürgern langfristig ein selbstbestimmtes und soziales Leben zu gewährleisten.

Das Projekt „Frauen und Heimat“ hat Meißner in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Sie lernte nach eigenen Worten viel über die Rellinger Historie. „Es ist spannend, dank der persönlichen Geschichten Zusammenhänge zu verstehen“, bilanziert sie. Die Projekt-Mitarbeit habe ihr zahlreiche spannende Begegnungen ermöglicht. Die Broschüre über die Rellinger Frauen vom 19. Jahrhundert bis heute ist im Rathaus und in der Buchhandlung Lesestoff erhältlich.







von Dietmar Vogel

erstellt am 10.Jun.2017 | 16:00 Uhr